Alemanha está na terceira vaga da pandemia, diz ministro da Saúde. Confinamento pode ser prolongado

Ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn. © EPA/MIKA SCHMIDT / POOL

"Estamos na terceira vaga da pandemia", anunciou Jens Spahn, ministro da Saúde alemão, numa conferência de imprensa esta sexta-feira, citado pela agência Bloomberg. "Os números estão a subir, a presença de mutações é elevada e temos ainda algumas semanas relativamente desafiantes à nossa frente", declarou.

De acordo com os dados do Robert Koch Institute, esta sexta-feira foram contabilizados 17 482 novos casos de Covid-19, uma significativa subida no número de novos casos no país. Foram contabilizadas 226 mortes associadas à Covid-19, elevando a contagem total de mortes na Alemanha para mais de 74 mil.

A incidência - ou seja, os casos positivos por cem mil habitantes ao longo de sete dias - também tem estado a subir, situando-se no final desta semana nos 95,6, a maior subida no espaço de um mês. No início de março, a incidência estava nos 65.

Já de acordo com os dados da Our World in Data, os novos casos de Covid-19 por milhão de habitantes têm estado a subir na Alemanha, depois da tendência de queda registada ao longo de fevereiro e março. Até ontem, dia 18, a Alemanha tinha 158,11 casos por um milhão de habitantes, acima de países como Portugal, Irlanda ou Índia. Ainda assim, este número continuava abaixo dos números da média da Europa, que pelas contas desta plataforma estavam nos 242,36 novos casos por um milhão de habitantes.

As restrições atuais impostas no país para conter a Covid-19 determinam que, caso a incidência se mantenha acima dos 100 casos por cem mil habitantes ao longo de três dias consecutivos, será necessário endurecer as restrições.

As declarações do ministro da Saúde alemão diminuem a esperança de que as restrições possam ser aliviadas no país, num momento em que se aproxima a data em que o governo de Angela Merkel tem de reunir com os líderes dos 16 estados federais da Alemanha para avaliar a necessidade de prolongar o confinamento. De acordo com a Reuters, esta reunião decorrerá na próxima segunda-feira.

A reunião entre Merkel e os líderes dos estados federais antecede o prazo de validade das atuais restrições. Estas regras do confinamento, que determinaram o encerramento das lojas não essenciais, hotéis, restaurantes e ginásios na Alemanha, expiram a 28 de março.