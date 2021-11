Alemanha quer aprofundar relações com Espanha para fortalecer a União Europeia

Barcelona © Pixabay

O ministro de Estado alemão para a Europa, Michael Roth, destacou, neste domingo, as "excelentes" relações com a Espanha e a vontade de trabalhar ainda mais em conjunto pela UE, antes de viajar para Barcelona para participar no encontro euro-mediterrânico.

"As nossas relações com Espanha são excelentes e queremos aprofundá-las. Estamos unidos por compreendermos a UE, antes de mais, como uma comunidade de valores. Queremos fortalecer conjuntamente a UE, especialmente também no âmbito de uma ambiciosa política de vizinhança", disse, citado em comunicado.

O governante sublinhou que as questões atuais, como a pandemia de covid-19 ou as alterações climáticas, mostram que os desafios da União Europeia (UE) não param nas fronteiras nacionais e que só é possível ultrapassá-los em conjunto.

Roth visita Barcelona (Espanha) hoje e segunda-feira, dia onde participará no encontro dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE e homólogos dos nove países da chamada vizinhança do sul.

As conferências terão como foco a transição verde, a geração de empregos e o estreitamento das cadeias produtivas.

Além disso, Roth encontrar-se-á com o seu homólogo espanhol, Juan González-Barba, para tratar de temas como a vizinhança sul, a Conferência sobre o Futuro da Europa e a presidência espanhola da UE em 2023.

Roth visitará ainda a Escola Alemã de Barcelona para debater o futuro da UE com os alunos.