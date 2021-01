António Costa espera que não "haja mais problemas com o fornecimento das vacinas"

Primeiro-ministro, António Costa © EPA/MIGUEL A. LOPES

O primeiro-ministro espera que a indústria farmacêutica cumpra os contratos de fornecimento da vacina contra a covid-19 no calendário que foi definido.

"O calendário de vacinação é conhecido e espero que não haja mais problemas com o fornecimento das vacinas por parte da indústria e que as negociações que estão em curso com a AstraZeneca tenham um sucesso tão rápido quanto possível", afirmou António Costa na audição no Comité Económico e Social, um órgão consultivo que representa as organizações de empregadores e de trabalhadores, bem como outros grupos de interesse junto das instituições europeias.

Em causa uma guerra aberta entre a farmacêutica anglo-sueca e a União Europeia (UE). AstraZeneca afirma que o contrato assinado com a UE para a vacina contra o SARS-CoV-2 não prevê quaisquer obrigações contratuais específicas para além da realização dos "melhores esforços" na distribuição de doses aos países europeus.

"Se houver uma quebra das relações contratuais ou algum percalço na cadeia de produção e distribuição naturalmente esse processo será comprometido", frisou o chefe do executivo português.

"O objetivo que temos coletivamente é no verão podermos atingir o nível de imunidade comunitária à escala de toda a União, porque só assim restabeleceremos o mercado interno e as liberdades de circulação de uma forma plena", lembrou António Costa.

De acordo com o compromisso assumido com a AstraZeneca, para a UE, está prevista a distribuição de pelo menos três milhões de doses, com quatro entregas até final de fevereiro num total de 17 milhões de doses.

Acelerar recuperação económica

O primeiro-ministro defendeu ainda que a aprovação dos planos nacionais de recuperação económica tem de ocorrer o mais depressa possível, com o objetivo de começar a distribuir os dinheiros da "bazuca" europeia até ao verão, ainda durante a presidência portuguesa do Conselho da Europa.

Mas, "a primeira condição é o sucesso da vacinação", sublinhou António Costa na audição desta quarta-feira, 27 de janeiro. O primeiro-ministro lembrou que é preciso aprovar os novos mecanismos de recursos próprios para o financiamento da União Europeia e os planos nacionais de recuperação. Processos que o primeiro-ministro espera estarem concluídos ainda no primeiro trimestre.

"A recuperação de cada Estado-membro só se concretizará com a recuperação de toda a União e com a transição climática e digital", insistiu o primeiro-ministro.