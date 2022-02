António Costa: "Que fique claro que a NATO não vai intervir na Ucrânia"

O primeiro-ministro, António Costa (2º à dir.), ladeado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva (2º à esq.), pelo ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho (dir.) e pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante António Silva Ribeir (Esq.), intervém durante uma conferência de imprensa para analisar o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, em Lisboa © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

O primeiro-ministro afirmou esta quinta-feira de manhã que Portugal dispõe de uma força militar que será disponibilizada para missões de dissuasão, caso seja essa a decisão do Conselho do Atlântico Norte, mas afastou uma intervenção da NATO na Ucrânia.

"Tivemos oportunidade de ouvir informação detalhada do CEMFA [Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas], que será transmitida ao Presidente da República. Teremos ao longo do dia de hoje reuniões do CE para definir sanções a aplicar à Rússia. A NATO definirá o que fazer em relação a missões de dissuasão para proteger países da NATO na fronteira com a Ucrânia e com a Rússia e para defender o espaço entre Islândia e Turquia", declarou António Costa.

"Como é sabido, Portugal integra este ano as forças de reação rápida da NATO e nesse quadro temos um conjunto de elementos que estão disponibilizados, e a prontidão a cinco dias, para, se for essa a decisão do Conselho do Atlântico Norte, serem colocados sob as ordens do comando da NATO para a realização dessas missões de dissuasão", disse.

No entanto, frisou: "Que fique claro que a NATO não vai intervir na Ucrânia, apenas poderá levar a cabo de missões de dissuasão em países da NATO que fazem fronteira com a Ucrânia e Portugal vai participar nessas ações".

"E a posição que a NATO terá e em que as forças portuguesas poderão estar empenhadas são missões de dissuasão, em particular junto dos países da NATO que têm fronteira com a Ucrânia", indicou, numa conferência de imprensa em que teve ao seu lado Augusto Santos Silva, João Gomes Cravinho e o almirante Silva Ribeiro.

Costa considerou ainda que o diálogo deve ser mantido. "Todos desejamos que esta ação não seja mais um passo numa escalada que tenha continuidade. Que a Rússia páre o ataque e que dê espaço para que o diálogo prossiga", afirmou.

"Portugal é menos dependente do que outros Estados europeus da Rússia a nível energético"

"Consequências económicas da guerra em Portugal? É cedo para fazer essa avaliação. É preciso saber a duração deste conflito e que contramedidas serão promovidas pela Rússia. Portugal é menos dependente do que outros Estados europeus da Rússia a nível energético", afirmou António Costa aos jornalista.

Sobre os portugueses na Ucrânia e os ucranianos que desejem vir para junto de familiares e amigos em Portugal, o primeiro-ministro António Costa manifestou total apoio. "Portugueses e luso-ucranianos que vivem na Ucrânia, uns já vieram para Portugal e 102 estão identificados. Temos previsto plano de evacuação que passa pelo recurso a países vizinhos. Cidadãos ucranianos que tenham cá familiares, amigos e conhecidos são bem-vindos em Portugal", avançou. "Acolher refugiados e assegurar-lhes novas oportunidades de vida, é um dever nosso."