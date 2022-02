Após recuo de 4,6% em 2020 devido à pandemia, PIB da OCDE cresce 5,5% em 2021

Mathias Cormann, secretário-geral da OCDE © Eric PIERMONT/AFP

A melhoria do PIB dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que agrupa as economias mais avançadas, continuou no quarto trimestre do ano passado, quando aumentou em 1,2%.

Um número que inclui o abrandamento significativo do crescimento nos países da zona euro, que foi compensado pela força de outras economias.

A organização indicou que em 2021 a economia britânica foi a que registou o maior aumento entre os países do G7 (os sete mais desenvolvidos), 7,5%, depois de uma recessão de 9,4% no ano anterior.

A França registou um aumento de 7% em 2021, contra uma contração de 7,9% em 2020, enquanto a economia em Itália registou uma expansão de 6,4% em 2021, depois de um recuo de 8,9% em 2020.

Nos últimos três meses de 2021 registou-se uma ligeira aceleração do crescimento nos países da OCDE, uma décima de ponto percentual acima do terceiro trimestre.

Os dados indicam, no entanto, um acentuado abrandamento do crescimento nas principais economias europeias.

A França apresentou o abrandamento mais notável (de 3,1% no terceiro trimestre para 0,7% no quarto trimestre), seguida pela Itália (de 2,6% para 0,6%) e pela Alemanha (de 1,7% para 0,7%), ainda abaixo dos níveis de PIB pré-pandemia.

Espanha registou um aumento de 2% do PIB, e no Reino Unido o crescimento estabilizou em 1% no quarto trimestre.

O crescimento nos países do G7 acelerou para 1,2% devido a aumentos nos Estados Unidos (1,7% contra 0,6%), Canadá (1,6% contra 1,3%), o que lhe permitiu recuperar o nível do PIB pré-crise, e Japão (1,3% contra -0,7%), disse a OCDE.

Entre os outros países da OCDE, a Colômbia e Israel registaram os maiores aumentos em relação ao terceiro trimestre (4,3% e 3,9%, respetivamente).

No quarto trimestre foram registadas diminuições do PIB na Áustria (-2,2%) e na Letónia (-0,1%).