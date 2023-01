Argentina e Alemanha assinam acordo para fortalecer o setor empreendedor

Chanceler alemão, Olaf Scholz © EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Janeiro, 2023 • 18:50

Os governos da Argentina e da Alemanha assinaram um acordo que procura reforçar a promoção e o desenvolvimento do setor empreendedor, "startups" (empresas emergentes) e economia do conhecimento no país sul-americano, disseram hoje autoridades argentinas.

Segundo o Ministério da Economia argentino, a assinatura teve lugar no sábado, no âmbito da visita do chanceler alemão, Olaf Scholz, à Argentina.

Neste contexto, as autoridades concordaram em abrir um escritório do "Acelerador Alemão", o principal acelerador germânico do empreendedorismo e das empresas em fase de arranque, na região metropolitana de Buenos Aires.

"Desta forma, o ecossistema empresarial argentino poderá contar com as capacidades e programas de aceleração de uma instituição do mais alto nível e desenvolver melhores ligações com o mercado de arranque alemão e europeu", refere a declaração.

De acordo com o texto oficial, a presença do Acelerador Alemão colocará a Argentina como um "hub regional" do principal acelerador alemão, o que aumentará as oportunidades de internacionalização dos empresários e startups argentinos.

"Esta iniciativa será levada a cabo através de processos acelerados de incubação, programas altamente personalizados, tutoria fornecida por peritos dedicados, bem como acesso a redes de parceiros comerciais e investidores", explicou o Ministério da Economia.

A visita oficial do chanceler alemão à Argentina foi a primeira que realizou desde que tomou posse, em dezembro de 2021, e faz parte de uma viagem que o levará também ao Chile e ao Brasil.