Atividade da zona euro sobe ligeiramente em janeiro pela primeira vez em 6 meses

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Janeiro, 2023 • 10:29

A atividade da zona euro aumentou ligeiramente em janeiro graças aos setores tecnológico e farmacêutico, pondo fim a seis meses consecutivos de contração, segundo a empresa de consultoria S&P Global, que agora integra a IHS Markit.

O indicador flash PMI (Purchasing Managers' Index) para janeiro publicado esta terça-feira foi de 50,2 pontos, mais 0,9 pontos que em dezembro e ligeiramente acima dos 50 pontos que separam o crescimento da contração.

O índice mostra um crescimento na atividade do setor dos serviços pela primeira vez desde junho do ano passado e embora a produção industrial tenha registado um declínio, a dimensão deste foi a mais reduzida desde meados de 2022.

Em particular, o aumento da atividade foi impulsionado pelos setores tecnológico, farmacêutico e dos serviços de saúde e industriais, enquanto os serviços financeiros atenuaram o declínio e o turismo e o lazer mostraram sinais de estabilização após meses de declínio.

Paralelamente à retoma da atividade, a S&P detetou uma melhoria nas perspetivas para os próximos doze meses, que atingiu o nível mais elevado desde maio de 2022, um otimismo que engloba também previsões para novas encomendas, apesar de terem continuado a diminuir em janeiro.

Este otimismo levou as empresas a aumentarem as contratações, resultando no aumento do emprego em janeiro ao ritmo mais rápido em três meses, um crescimento que incluiu todos os setores e países.

Além disso, em janeiro assistiu-se a um abrandamento da inflação de custos, graças a menores pressões da cadeia de abastecimento e preços da energia moderados, mas os preços cobrados ainda subiram mais do que em dezembro, numa tentativa de recuperar as margens de lucro.