Atividade empresarial no setor dos serviços contrai-se em junho na zona euro

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Julho, 2023 • 12:39

A atividade empresarial privada na zona do euro caiu em junho para 49,9 pontos, o nível mais baixo em seis meses, com o setor de serviços a denotar sinais de enfraquecimento, anunciou a S&P Global.

O índice composto HCOB PMI para o setor dos serviços, usando como barómetro fiável da atividade económica geral, recuou para 49,9 pontos em junho, depois se ter situado em 52,8 no mês anterior, segundo os dados definitivos do inquérito S&P Global/HCOB junto dos gerentes de compras, citados pela agência financeira Bloomberg.

No caso da Alemanha, este indicador também abrandou significativamente no mês de junho deste ano, com o setor dos serviços em forte desaceleração.

O índice HCOB PMI para o setor dos serviços na Alemanha situou-se em 54,1 pontos, depois de ter estado nos 57,1 pontos no mês anterior.

Quanto à França, a atividade no setor de serviços também se contraiu no mês de junho, o que aconteceu pela primeira vez desde janeiro deste ano.

Nesse sentido, a índice PMI HCOB para o setor de serviços caiu 48,0 pontos, depois de se ter situado em 52,5 no mês de maio passado.

No caso de o indicador ser inferior a 50 pontos, revela que a atividade empresarial no setor dos serviços está em contração, enquanto que se for superior a 50 regista-se uma expansão da atividade empresarial no setor dos serviços.