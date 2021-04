Atividade industrial da zona euro cresce a um ritmo sem precedente em março

(Imagem de arquivo) © Miguel Pereira / Global Imagens

O índice PMI (Purchasing Managers' Index) industrial da zona euro da IHS Markit subiu para 62,5 pontos em março, contra uma estimativa 'flash' de 62,4 pontos e os 57,9 pontos em fevereiro.

Em março no setor industrial da zona euro registaram-se aumentos máximos da produção, das novas encomendas e da procura externa e interna.

Os atrasos sem precedentes do lado da oferta impulsionaram o aumento mais pronunciado dos custos das entregas nos últimos 10 anos.

Comentando os dados finais do PMI industrial, o economista-chefe da IHS Markit, Chris Williamson, sublinhou que "o setor transformador na zona euro está em franca expansão", porque em março a produção e as encomendas aumentaram a um ritmo sem precedentes nos quase 24 anos de história do cálculo dos PMI.

A tendência ascendente foi generalizada em toda a zona euro, embora centrada na Alemanha, que registou uma expansão recorde particularmente forte durante o mês, uma vez que as fábricas beneficiaram do aumento da procura interna e de uma retoma do crescimento das exportações, acrescentou Williamson.