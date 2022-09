Balança comercial externa da zona euro com défice de 34 mil milhões em julho – Eurostat

© Jorge Amaral/GI

A zona euro registou um défice de 34 mil milhões de euros na balança comercial externa de bens em julho, contra um excedente homólogo de 20,7 mil milhões de euros, divulgou o Eurostat.

De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo totalizaram 235,5 mil ME, uma subida de 13% face a julho de 2021.

As importações na zona euro, por seu lado, aumentaram 44,0% para os 269,5 mil ME.

A União Europeia (UE) registou um défice de 42,3 mil ME no comércio externo de bens, em julho, contra um excedente homólogo de 15,6 mil ME.

As exportações da UE aumentaram 12,8%, para os 211,6 mil ME, e as importações de bens subiram 47,6%, totalizando 253,8 mil ME.