Banco britânico HSBC deixa de financiar novos projetos de petróleo e gás

© Pixabay

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Dezembro, 2022 • 13:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O banco britânico HSBC anunciou esta quarta-feira que deixará de financiar novos projetos de petróleo e gás, no âmbito da sua estratégia energética para atingir a neutralidade carbónica até 2050.

A instituição financeira especifica em comunicado que não fornecerá mais "novos empréstimos ou financiamentos no mercado de capitais para fins específicos de projetos vinculados a novos campos de petróleo e gás ou infraestrutura associada".

O grupo financeiro lembra ainda que a Agência Internacional de Energia (IEA) recomendou que, para que haja uma transição energética ordenada, o investimento e o financiamento dos campos de petróleo e gás existentes devem ser mantidos nos níveis de 2020.

"Portanto, continuaremos a conceder financiamento para manter o fornecimento de petróleo e gás em linha com a evolução da procura global, enquanto aceleramos a atividades para apoiar a implantação de energia limpa", adianta.

No comunicado, o HSBC refere ainda que vai continuar a oferecer serviços financeiros ou de assessoria a clientes empresariais do setor de energia cujos planos estejam alinhados com os objetivos climáticos do banco para 2030 e 2050.