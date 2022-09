Banco central da Suíça faz maior aumento de sempre da taxa diretora

Banco central suíço aumentou taxa de juro © DR

O banco central da Suíça decidiu esta quinta-feira a maior subida de sempre da sua taxa de juro diretora, seguindo a Reserva Federal dos EUA e outros bancos centrais em todo o mundo em movimentos agressivos para travar a inflação.

O Banco Nacional Suíço afirmou não poder descartar novas subidas além do aumento de três quartos de um ponto percentual "para assegurar a estabilidade dos preços a médio prazo".

O objetivo é arrefecer a inflação que chegou a 3,5% em agosto.

A taxa de juro diretora do banco suíço aumentou de -0,25% para 0,5%, terminando vários anos de taxas de juro negativas na Suíça - uma prova do crescimento estável, ambiente de baixa inflação, juntamente com o apelo da Suíça como um porto seguro para ativos.

Alguns economistas afirmaram que a Suíça parecia menos vulnerável às pressões inflacionistas, porque o custo de vida no país alpino é relativamente elevado em comparação com os seus principais vizinhos: países da União Europeia.

A inflação nos 19 países que utilizam o euro atingiu um valor recorde de 9,1% em agosto.

Um recente aumento do valor do franco suíço em comparação com o euro, por exemplo, levou muitos consumidores suíços a atravessar a fronteira para países vizinhos, como a França ou a Alemanha, para comprar gasolina e outros bens de consumo que são relativamente menos caros nesses países.

A mudança do banco suíço ocorre um dia depois de a Fed ter aumentado em 75 pontos base na sua taxa de juro, um aumento idêntico ao que tinha decidido nas duas últimas reuniões.

A Suíça não é membro da UE, mas a maior parte da sua atividade económica é feita com o bloco de 27 nações.