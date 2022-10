Banco de Inglaterra intensifica plano de emergência de compra de obrigações

Banco de Inglaterra © AP Photo/Alastair Grant

O Banco de Inglaterra anunciou esta terça-feira que vai intensificar o plano de emergência de compra de obrigações, alertando que continua a existir um "risco material para a estabilidade financeira" e disfunções no mercado de pensões no Reino Unido.

Em comunicado, o banco central (Bank of England, BoE) disse que iria alargar o âmbito do seu programa de compra de obrigações do Tesouro para ajudar a "restaurar as condições de mercado ordenadas".

O BoE lançou o programa de compra de obrigações na sequência da turbulência dos mercados, resultantes do anúncio do Governo de Liz Truss no mês passado do plano fiscal radical de crescimento - que inclui cortes maciços de impostos.

Os juros das obrigações de longo prazo a 30 anos subiram para 4,7% na segunda-feira, atingindo o nível mais alto desde que o BoE foi forçado a intervir em setembro para evitar uma mini-crise no mercado financeiro devido aos efeitos do referido plano fiscal do Governo.

"No início desta semana assistiu-se a uma nova apreciação significativa da dívida do Governo britânico, particularmente em obrigações ligadas ao mercado", disse o BoE.

O banco também disse que as suas últimas medidas "atuarão" como mais um "travão" para "restaurar as condições de mercado ordenadas".

O custo do endividamento do Governo continuou a subir acentuadamente na segunda-feira depois de o banco ter anunciado que iria duplicar o limite da quantidade de obrigações que comprava por dia.

Neste contexto, o ministro das Finanças britânico, Kwuasi Kwarteng, anunciou também na segunda-feira que apresentará o seu plano económico completo acompanhado de previsões oficiais de crescimento e dívida entre 23 de setembro e 31 de outubro, depois de ter sido pressionado pelos seus próprios colegas conservadores devido à desestabilização dos mercados financeiros.