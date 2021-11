Banco de Inglaterra mantém taxas de juro e programa de estímulos

Barco no rio Tamisa, em Londres. © JUSTIN TALLIS / AFP

O banco anunciou a medida no final de uma reunião do Comité de Política Monetária, que votou por maioria - sete contra dois - deixar as taxas inalteradas, apesar da especulação de que poderia aumentá-las para conter a inflação crescente, que se situa atualmente em 3,1%.

Além disso, a comissão votou - seis contra três - para deixar inalterado o programa de flexibilização quantitativa, a dotação destinada especificamente à compra de obrigações do Governo britânico, disse o banco.

O Banco de Inglaterra acrescentou que a economia do país continua a recuperar depois da crise da pandemia e não excluiu um ligeiro aumento das taxas de juro para manter a inflação em 2%.

Ao mesmo tempo, o banco estimou que a inflação - que tem vindo a aumentar desde a reabertura da economia em julho passado, após o levantamento das medidas restritivas adotadas para travar a pandemia - pode atingir 4% ou mesmo 5% antes de voltar a cair para níveis próximos dos 2%.

O banco reduziu as estimativas de crescimento económico para 7% em 2021 e 5% em 2022, contra 7,25% e 6%, respetivamente, em agosto passado.

O Reino Unido tem uma dívida acumulada que atingiu 2,21 biliões de libras (2,60 biliões de euros) no final de setembro, equivalente a 95,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, o nível mais alto desde março de 1963.

O aumento da dívida é uma resposta às medidas tomadas pelo Governo para ajudar os trabalhadores face às restrições impostas ao país para conter a pandemia.