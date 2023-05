Banco de Inglaterra sobe taxa de juro de 4,25% para 4,5%

O governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey © AFP

O Banco de Inglaterra subiu a taxa diretora de 4,25% para 4,5%, o nível mais alto desde 2008, para controlar a inflação no Reino Unido, que ficou em 10,1% em março.

O Banco de Inglaterra (Bank of England, BoE) tomou a decisão no final de uma reunião do seu comité de política monetária, que tem por objetivo controlar o crescimento dos preços em torno de 2%.

Na reunião de fevereiro, o Banco de Inglaterra tinha antecipado que a inflação iria baixar consideravelmente no final deste ano, depois de meses de subidas devido ao aumento dos preços da energia a nível mundial por causa da guerra na Ucrânia.

A inflação continua elevada devido ao aumento contínuo dos preços dos produtos alimentares e bebidas, embora os analistas tenham estimado uma descida em março para 9,8%.

Sete dos nove membros do comité votaram a favor da subida das taxas, depois de terem indicado que a inflação continua a ser mais elevada do que o previsto devido ao aumento dos preços dos produtos alimentares.

Os outros dois membros do comité, entretanto, quiseram manter o preço do dinheiro, uma vez que estimam que a inflação deverá baixar em 2023, pelo que não viam necessidade de um novo aumento.

O banco sublinhou que espera que a inflação atinja o seu objetivo - 2% - até ao final de 2024.

No entanto, admitiu que existem "incertezas consideráveis" quanto ao ritmo da descida da inflação.

De acordo com as estimativas do banco, a inflação poderá descer para 5,1% no quarto trimestre do ano, o que cumpriria o objetivo do Governo conservador de reduzir a inflação para metade.

Este novo aumento é um duro golpe para os britânicos que têm hipotecas de taxa variável, uma vez que os seus pagamentos mensais aumentarão, enquanto os que contraem empréstimos também verão os seus pagamentos de juros mais caros, enquanto a medida favorecerá os aforradores.