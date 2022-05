Banco de Inglaterra sobe taxas de juro de 0,75% para 1%

© Pixabay

O Banco de Inglaterra (BoE) aumentou esta quinta-feira as taxas de juro no Reino Unido de 0,75% para 1%, um máximo em 13 anos, para combater a crescente taxa de inflação.

"As pressões inflacionistas globais intensificaram-se severamente após a invasão da Ucrânia pela Rússia" e vão repercutir-se nas famílias britânicas em outubro com um aumento dos preços regulados da eletricidade, empurrando a inflação para 10% no quarto trimestre, disse o banco central num comunicado.

Na sequência do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o BoE afirmou hoje que se espera que os preços da energia tenham um efeito duradouro, aumentando o desemprego no país e contribuindo para enfraquecer o crescimento da economia britânica em 2023.