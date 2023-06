Banco Nacional Suíço planeia lançar moeda digital

© AFP

O Banco Nacional Suíço (SNB, central) planeia lançar uma moeda digital apoiada pelo próprio banco que seria cotada no mercado digital da Bolsa de Valores de Zurique como parte de um projeto-piloto, revelou esta segunda-feira o presidente da instituição.

O objetivo seria testar transações reais com a moeda no mercado, disse o presidente do SNB, Thomas Jordan, nas conferências Point Zero, que se realizam esta semana em Zurique.

Embora o presidente do BNS tenha sublinhado que o plano vai além do "experimental", uma vez que o valor da moeda cibernética será real e apoiado pelas reservas do banco, disse também que o projeto será limitado no tempo.

As conferências Point Zero, que decorrem de hoje a 28 de junho, reúnem os principais decisores financeiros e foram abertas pela ministra das Finanças suíça, Karin Keller-Sutter, acompanhada pelo vice-primeiro-ministro de Singapura, Heng Swee Keat.