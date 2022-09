Bancos europeus precisam de mais 15% de capital com a aplicação de Basileia III

© INA FASSBENDER/AFP

A aplicação das regras de Basileia III programada para 2028 nos bancos europeus significaria um aumento médio de 15% nas suas necessidades de capital de nível 1 (capital de qualidade superior), de acordo com a Autoridade Bancária Europeia (EBA).

No primeiro relatório de controlo obrigatório publicado hoje, no qual foram utilizados dados de uma amostra de 86 bancos nos últimos três anos, a EBA (European Banking Authority) explica que, para cumprir o novo quadro regulamentar, os bancos da UE teriam de deter um capital adicional de 1.200 milhões de euros.

O impacto aumentou ligeiramente desde dezembro de 2020, o que se deve principalmente ao facto de os bancos terem, de um modo mais geral, reportado um impacto mais elevado dos riscos de mercado.

No entanto, nota a EBA, se compararmos estes dados com os níveis de dezembro de 2019, antes do surto da crise do novo coronavírus, a tendência descendente do impacto de Basileia III, que já se observava desde 2018, continua.

De facto, este último relatório apresentado hoje inclui o impacto da pandemia até dezembro de 2021.

Para os grandes bancos internacionalmente ativos, as necessidades aumentariam em 16%, e dentro deste grupo, para os considerados sistémicos devido à sua importância global, em 24,7%.

Em contrapartida, o aumento seria limitado a 9,6% para as restantes instituições da amostra, as do chamado Grupo 2, que são mais pequenas e menos ativas a nível internacional.

Basileia III é um conjunto de medidas acordadas pela comunidade financeira internacional em resposta à crise financeira de 2007-09 com o objetivo de reforçar a regulação, supervisão e gestão do risco dos bancos.