Bancos nas Bahamas têm mais de 1.800 milhões ligados à Rússia

O Banco Central das Bahamas (BCB) divulgou que as instituições financeiras internacionais que operam naquele arquipélago têm mais de 2.000 milhões de dólares (cerca de 1.800 milhões de euros) em ativos com beneficiários finais na Rússia ou ligados àquele país.

No início de março, o Grupo de Reguladores de Serviços Financeiros das Bahamas emitiu uma diretriz às instituições financeiras para não fazer negócios com pessoas ou entidades relacionadas com Rússia e Bielorrússia, divulgou o BCB em comunicado.

Como resultado desta medida, o BCB recolheu dados de bancos e entidades financeiras que atuam no arquipélago atlântico e que mantêm ligações com a Rússia.

Os resultados mostram que as entidades que operam nas Bahamas têm ativos superiores a 2.000 milhões de dólares com beneficiários finais na Rússia ou ligados ao país que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, o que motivou sanções económicas sem precedentes.

O BCB revelou ainda que está a investigar instituições financeiras locais para determinar qualquer nível de exposição a empresas ou indivíduos russos.

No início de março, o governo das Bahamas alertou as entidades locais para serem cautelosas ao fazerem negócios com qualquer entidade russa ou ligada à Rússia.

O governo das Bahamas informou que as sanções internacionais impostas à Rússia devido à invasão da Ucrânia são levadas em consideração e a evolução da situação é acompanhada de perto.

"Informamos todas as entidades [financeiras] das Bahamas que devem tratar com a devida precaução as transações no nosso território com pessoas e entidades russas que tenham sido sancionadas pelos Estados Unidos, União Europeia, Canadá e Reino Unido", pode ler-se no comunicado divulgado pelo executivo de Nassau.

O governo das Bahamas condenou também o que considera ser um ataque "deplorável" da Rússia à Ucrânia.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 925 mortos e 1.496 feridos entre a população civil, incluindo mais de 170 crianças, e provocou a fuga de mais 10 milhões de pessoas, entre as quais 3,48 milhões para os países vizinhos, indicam os mais recentes dados da ONU.

Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.