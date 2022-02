BCE admite inflação elevada a curto prazo por tensões geopolíticas e custos da energia

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu © EPA/RONALD WITTEK

A presidente do Banco Central Europeu (BCE) admitiu esta segunda-feira que a inflação na zona euro se mantenha elevada, a curto prazo, devido às tensões geopolíticas que causam perturbações nos fornecimentos à Europa e aos altos custos da energia.

"As incertezas relacionadas com a pandemia diminuíram um pouco, [mas], ao mesmo tempo, as tensões geopolíticas aumentaram e, juntamente com os custos de energia persistentemente elevados, poderão ter um impacto mais forte do que o esperado sobre o consumo e o investimento. O ritmo a que os estrangulamentos no abastecimento são resolvidos é também um risco adicional para as perspetivas de crescimento e inflação", declarou Christine Lagarde.

Falando por videoconferência numa audição na comissão de Assuntos Económicos do Parlamento Europeu, em Bruxelas, a líder do BCE apontou que, em comparação com estimativas de dezembro do banco central, "os riscos para as perspetivas de inflação são inclinados para um sentido ascendente, particularmente a curto prazo".

"Se as pressões sobre os preços se traduzirem em aumentos salariais superiores aos previstos ou se a economia regressar mais rapidamente à sua plena capacidade, a inflação poderá revelar-se mais elevada", apontou.

Ainda assim, Christine Lagarde disse acreditar na "probabilidade de que as atuais pressões sobre os preços diminuam antes de se enraizarem, permitindo cumprir o objetivo de 2% a médio prazo" estipulado pelo BCE.

"De facto, embora tenham subido nos últimos meses, os indicadores das expectativas de inflação a longo prazo são consistentes com esta expectativa. As estimativas baseadas em inquéritos apontam para que a inflação regresse aos 2% até 2023 e se mantenha próxima deste nível posteriormente, enquanto os indicadores baseados no mercado estabilizam em torno de níveis um pouco abaixo dos 2%", precisou.

De acordo Christine Lagarde, a longo prazo, prevê-se uma "evolução tranquilizadora" da inflação na zona euro, já que este indicador se deverá "manter elevado durante mais tempo do que anteriormente esperado, mas diminuir no decurso deste ano".

A posição surge dias depois de o gabinete estatístico da UE, o Eurostat, ter divulgado que a taxa de inflação homóloga da zona euro registou 5,1% em janeiro deste ano, um novo recorde.

De acordo com o Eurostat, a tendência de subida de preços tem-se vindo a manter desde o segundo semestre de 2021, impulsionada principalmente pelo setor da energia.

O BCE tem como principal mandato a estabilidade dos preços, pelo que estabeleceu, em 2021, uma nova estratégia que contempla um objetivo de inflação de 2% a médio prazo.

A contribuir para a elevada inflação estão, de momento, os custos energéticos e os problemas nas cadeias de abastecimento globais, por questões como a tensão geopolítica mundial, numa altura em que a tensão entre a Rússia e a Ucrânia se intensifica e causa novas perturbações no fornecimento de gás russo à Europa.

A escalada dos preços da luz devido à subida no mercado do gás, à maior procura e à descida das temperaturas ameaça exacerbar a pobreza energética na Europa por causar dificuldades no pagamento das contas de aquecimento.

Pela positiva, Christine Lagarde destacou que "o impacto económico da atual vaga pandémica parece ser menos prejudicial do que as anteriores", permitindo assim que a economia da zona euro "recupere fortemente no final deste ano".