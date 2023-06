BCE e Bruxelas acreditam que euro digital pode melhorar sistema de pagamentos europeu

© AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Junho, 2023 • 10:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Banco Central Europeu (BCE) e a Comissão Europeia acreditam que um euro digital também melhoraria "a integridade e a segurança do sistema de pagamentos europeu", numa altura em que as crescentes tensões geopolíticas o tornam mais vulnerável a ataques.

"Ao basear-se em infraestruturas europeias, o sistema estaria mais bem equipado para resistir a perturbações, como ciberataques e cortes de energia", afirmaram Fabio Panetta, membro da Comissão Executiva do BCE, e Valdis Dombrovskis, Vice-presidente executivo da Comissão Europeia para o Comércio, num blogue publicado hoje no site do BCE.

A Comissão Europeia apresenta hoje uma proposta que irá lançar as bases para a disseminação do futuro euro digital na zona euro, caso a zona euro decida dar o passo para a sua criação, bem como outra para garantir que o numerário continue a ser aceite como meio de pagamento, numa altura em que os pagamentos eletrónicos estão em expansão.

Panetta, que será o novo governador do Banco de Itália a partir de 01 de novembro, substituindo Ignazio Visco, tomou a seu cargo o projeto de lançamento do euro digital.

O BCE afirma que, com o euro digital, "não teria acesso aos dados pessoais e aos padrões de pagamento dos utilizadores".

"Um euro digital também reduziria os encargos relacionados com os pagamentos para os consumidores, estimulando a concorrência na Europa", acrescentam Panetta e Dombrovskis.

Atualmente, dois terços dos pagamentos digitais de retalho na Europa são processados por um pequeno número de empresas mundiais.

"Para os bancos e outros prestadores de serviços de pagamento, o euro digital atuaria como um trampolim para o desenvolvimento de novos serviços financeiros e de pagamento pan-europeus, estimulando a inovação e facilitando a concorrência com as grandes empresas financeiras e tecnológicas não europeias", acreditam Panetta e Dombrovskis.

No próximo outono, o BCE concluirá a fase de investigação sobre a conceção e a distribuição do euro digital.

Em seguida, decidirá se lança uma fase preparatória para estudar o desenvolvimento e o teste da nova moeda digital.