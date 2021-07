BCE lança projeto-piloto para introdução do euro digital

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Julho, 2021 • 13:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou esta quarta-feira o lançamento de um projeto-piloto de dois anos para introdução, mais tarde, do euro digital, concebido como uma resposta à crescente desmaterialização dos pagamentos e à proliferação de criptomoedas.

O instituto vai lançar "a fase de investigação" do projeto do euro digital que tem como objetivo disponibilizar "a forma de moeda mais segura", a "moeda do banco central", refere um comunicado divulgado após a reunião do Conselho de Governadores, em Frankfurt.

A decisão definitiva sobre o lançamento do euro digital surgirá após esta fase exploratória, acrescenta o comunicado.

(Em atualização)