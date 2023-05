BCE prevê fraco investimento imobiliário na zona euro devido à subida dos juros

As subidas das taxas de juro estão a ser repercutidas na economia real com desfasamento.

O Banco Central Europeu (BCE) prevê um fraco investimento imobiliário na zona euro devido às subidas das taxas de juro que tem vindo a efetuar desde julho do ano passado.

Os economistas do BCE consideram, num artigo do próximo boletim económico, publicado hoje, que "os efeitos negativos do aumento das taxas de juro na zona euro deverão intensificar-se com o tempo".

Em números, um aumento das taxas de juro de curto prazo de um ponto percentual conduz a uma queda do investimento imobiliário na zona euro de cerca de 5% ao fim de três anos, segundo os cálculos do BCE.

As projeções macroeconómicas de março do BCE já previam "uma queda prolongada e substancial do investimento imobiliário na zona euro este ano e no próximo".

O artigo refere ainda que o investimento imobiliário na zona euro é menos volátil e menos afetado pela recente subida do preço do dinheiro do que nos EUA, onde o aumento de 1% das taxas de juro de curto prazo conduz a uma queda de 8% do investimento ao fim de três anos.

As subidas das taxas de juro nos EUA, que começaram mais cedo do que na zona euro e foram mais rápidas, tiveram um maior impacto no investimento imobiliário em 2022 do que na zona euro.

Num outro artigo do boletim económico, o BCE afirmou recentemente que as sete subidas das taxas de juro na área do euro desde julho do ano passado, até 3,75% atualmente, estão a ser repercutidas na economia real com um desfasamento.

A Reserva Federal (Fed) começou a subir as suas taxas de juro em março do ano passado, antes do BCE, e aumentou-as em pouco mais de um ano em cinco pontos percentuais, com dez subidas consecutivas, para um intervalo entre 5% e 5,25%.