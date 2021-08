BCE reduziu em 30,4% compras de dívida na semana passada

Christine Lagarde, presidente do BCE. (Photo by Daniel ROLAND / AFP) © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Agosto, 2021 • 16:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O BCE informou que comprou até agora títulos no valor de 1,325 biliões de euros com o programa de emergência lançado para enfrentar a crise causada pela pandemia de covid-19.

No total, o BCE prevê adquirir dívida no valor de 1,85 biliões de euros até finais de março de 2022 e referiu que vai continuar as compras durante o terceiro trimestre deste ano a um ritmo significativamente mais elevado do que nos primeiros três meses do ano.

Na reunião de política monetária realizada em 22 de julho, o BCE deixou as taxas de juro inalteradas em mínimos históricos e manteve também o dispositivo excecional que aprovou para apoiar a economia, indicando que o programa de compra de dívida de emergência se vai manter pelo menos até março de 2022.

"Devemos preservar as condições de financiamento favoráveis para todos os setores da economia em tempo de pandemia. Isso é essencial para que a recuperação atual se transforme numa expansão sustentável e para compensar o impacto da pandemia na inflação", afirmou a líder do banco central, Christine Lagarde.