BCE revê em alta PIB da zona euro em 2021 para 4,6%

Christine Lagarde, presidente do BCE. © AFP

O Banco Central Europeu está mais otimista quanto à evolução da economia na zona euro do que estava em março. As novas projeções para 2021 e 2022 foram revistas em alta, e agora a instituição liderada por Christine Lagarde, no cenário base, prevê que as economias do euro cresçam 4,6% em 2021, contra a anterior previsão de 4,0%. Para o próximo ano o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) previsto é agora de 4,7%, sendo que em março a previsão era de 4,1%. As projeções da instituição liderada por Christine Lagarde para 2023 mantiveram-se inalteradas face às de março, apontando uma evolução positiva do PIB de 2,1%.

As expectativas do BCE são de "melhoria forte na segunda metade de 2021 à medida que o progresso nas campanhas de vacinação permitem a continuação do levantamento de medidas de contenção" da pandemia. A recuperação nos próximos meses será impulsionada pela maior procura doméstica e global, e também pelas medidas do apoio da politica monetária e das políticas orçamentais dos Estados-membros, considera Lagarde.

O crescimento da zona euro poderá ser maior do que os 4,6% se a procura global for maior e se a poupança das famílias baixar "assim que as restrições sociais e de viagens forem levantadas", diz o BCE. Como fatores de risco para a estimada recuperação, é apontada "a disseminação de mutações do vírus, e as implicações nas condições económicas e financeiras".

Quanto à inflação, o BCE sublinha a subida dos 1,3% de março para os 2,0% em maio, mas atribui esta subida a fatores conjunturais, nomeadamente aos preços da energia e aos problemas que têm existido nas cadeias de abastecimento da indústria, como é o caso, por exemplo, dos chips, que afeta entre outros, os fabricantes de computadores e de automóveis. Em resposta a perguntas dos jornalistas, Lagarde afirmou acreditar que "alguns dos estrangulamentos irão gradualmente dissipar-se, é uma questão de resposta da oferta", afirmou.

Em atualização