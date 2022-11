BCE tem de subir juros e não pode ceder a pressões políticas

© Unsplash

O presidente do Bundesbank salientou esta quinta-feira que não se pode ceder às pressões políticas, quando são necessárias novas subidas de taxas para combater a escalada inflacionista e os bancos centrais devem dar um sinal claro de estabilidade de preços.

Durante um 'briefing' em Madrid organizado pelo Nueva Economía Fórum, o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, insistiu que embora possa haver críticas ou recomendações do setor político, que muitas vezes se focam no curto prazo, as mesmas não devem ser seguidas enquanto se aumentam as taxas de juro, uma vez que o objetivo é baixar a inflação para 2% a médio prazo e ainda há muito a fazer a este respeito.

Com uma inflação no Eurosistema em 10,7%, Nagel salientou que existe uma lacuna significativa em relação ao objetivo e que ainda há muito a fazer, embora não tenha querido especular sobre a extensão dos aumentos futuros das taxas após os três que já foram feitos.

Nagel declarou também que se está a viver uma situação verdadeiramente grave e sem precedentes que os banqueiros não podem controlar, com uma grande heterogeneidade entre países, e que é injusto culpar aqueles que não tomaram a decisão de aumentar as taxas de juro na Europa mais cedo.

O presidente do Bundesbank garantiu também que seria "fantástico" se os políticos compreendessem a independência dos bancos centrais e que a sua tarefa é cumprir o seu mandato com a maior estabilidade para o Eurosistema como um todo, e que só unindo forças se poderá vencer o desafio de reduzir a inflação e melhorar a economia.

Sobre o que aconteceu recentemente no Reino Unido com a demissão da primeira-ministra Lizz Truss devido às repercussões económicas dos seus planos fiscais, Nagel disse que todos nós aprendemos que tem de haver coordenação entre a política monetária e orçamental numa situação tão complicada.

Questionado sobre o seu encontro com a ministra espanhola da Economia, Nadia Calviño, Nagel disse que era um encontro "interessante" com uma troca de posições "muito positiva". "Vou deixar as coisas assim", acrescentou.

Em relação ao imposto bancário anunciado por Espanha, indicou que, sem entrar em detalhes, deve ser assinalado que se trata de uma decisão tomada pelos políticos e que não se deve esquecer que, numa situação económica complicada, as taxas vão subir mais e que existe uma maior probabilidade de vermos mais perdas nos balanços dos bancos.

O nosso papel como bancos centrais é aumentar a resiliência dos bancos e evitar uma maior contração da economia e um impacto no financiamento, acrescentou, ao mesmo tempo que se interrogava sobre o significado de um tal imposto neste contexto.

Por seu lado, o governador do Banco de Espanha, Pablo Hernández de Cos, confirmou que será publicado muito em breve um parecer sobre a forma como este imposto afeta a política monetária e os objetivos de estabilidade financeira do BCE.

O presidente do Bundesbank confirmou também que na próxima reunião de dezembro se irá considerar como reduzir a carteira de ativos do balanço do BCE, de cinco triliões de euros, e procurar uma solução inteligente e ordenada para levar a cabo aquela redução a partir do próximo ano.

Sobre se um pacto de rendimentos é necessário num contexto de inflação como o atual, Nagel disse que as decisões deste tipo são da competência dos governos, mas que se desencadearem uma inflação mais elevada não serão úteis para a política monetária.

"Tem de haver um entendimento comum", sublinhou.