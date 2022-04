Biógrafo de Nigel Farage duvida de referendo à neutralidade carbónica no Reino Unido

© Pixabay

O jornalista britânico Michael Crick, biógrafo do eurocético Nigel Farage, considerado o "pai do Brexit", duvidou da capacidade de o antigo eurodeputado forçar um referendo para contrariar a política do Reino Unido para atingir a neutralidade carbónica em 2050.

"Farage é um ambientalista, mas mais em termos de proteção de animais e plantas. Mas em termos do "net zero', é um cético, pensa que vai fazer grande danos às economias", afirmou hoje, durante uma apresentação em Londres da biografia que escreveu sobre Farage, "One party after another".

Na opinião de Crick, são diminutas as hipóteses de um referendo contra a política de reduzir drasticamente os gases com efeito de estufa, proibindo a venda de automóveis com motores de combustão e fazendo a transição para energias renováveis.

"Quem vai aceitar? Não vejo Boris [Johnson] ou um governo Trabalhista cederem à pressão", acrescentou.

Nigel Farage lançou recentemente uma campanha para um referendo sobre os planos do Governo de atingir a neutralidade carbónica até 2050, argumentando que os subsídios às empresas para usarem tecnologia verde pesam na despesa pública e beneficiam grandes proprietários de terrenos e multinacionais estrangeiras.

Intitulada "Vote power, not poverty" [Vote energia, não pobreza], a campanha quer "retomar o controlo das nossas políticas e preços de energia" através de um referendo sobre a obrigação inscrita na legislação de atingir zero emissões líquidas de dióxido de carbono até 2050 "impostas por políticos de Westminster".

"Ele está constantemente à procura [de novas causas], adora estar no centro das atenções, e procura temas que causem problemas, incluindo coisas em que não acredita", afirmou Crick, que trabalhou para a BBC, Channel 4 e, mais recentemente, Daily Mail.

Ainda assim, o jornalista britânico considera Farage "o político mais influente deste século" por ter sido um dos principais responsáveis pelo "Brexit" ao aumentar a pressão sobre o então primeiro-ministro David Cameron a aceitar realizar um referendo, realizado em 2016.

Antes disso, lembra que foi sob a liderança de Farage que o partido eurocético UKIP eclipsou o partido de extrema-direita British National Party (BNP), que chegou a ter algum sucesso no início dos anos 2000.

"Farage foi pessoa que acabou com os neofascistas do BNP, que chegou a ter o dobro votos do UKIP", recordou Crick, que fez mais de 300 entrevistas para esta biografia não autorizada, para a qual não pediu a colaboração de Farage.

Crick vinca que o "fenómeno" Farage só foi possível porque o Reino Unido introduziu em 1999 o sistema de Hondt de representação proporcional nas eleições europeias.

Não só conseguiu ser eleito para o Parlamento Europeu durante 20 anos, Farage liderou o UKIP em 2014 e o Partido do Brexit em 2019 a duas vitórias inéditas nas eleições europeias no Reino Unido.

Pelo contrário, o político eurocético falhou sete vezes a eleição para deputado no parlamento britânico, que usa o sistema de maioria simples, o qual favorece os dois grandes partidos partidos, Conservador e Trabalhista.

Michael Crick dá pouca credibilidade à especulação sobre um interesse de Farage, atualmente apresentador na estação de televisão GB News e na rádio LBC, em voltar à política ativa, mas acredita que ele vai continuar a fazer intervenções políticas.

"Ele continua a ser um grande ativista, faz boas intervenções e pensa sempre em coisas que podem provocar, com humor. Também é capaz de se rir de si próprio, o que nem muitos conseguem. (...) Parte do sucesso dele é ser capaz de se relacionar com pessoas de todas as classes, o que nem Boris consegue", resumiu.