Bolsas europeias negoceiam no vermelho à espera da inflação nos Estados Unidos

As bolsas europeias abriram esta terça-feira em baixa, com os investidores cautelosos na véspera da publicação da inflação nos Estados Unidos relativa ao mês de julho e perante uma recessão.

Pelas 08:16 horas em Lisboa, o índice Stoxx Europe 600 caía 016% para 438,23 pontos, com Londres a recuar 0,01%, Paris a perder 0,11%, Frankfurt a cair 0,28%, Madrid a descer 0,21%.

Na segunda-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou sem tendência definida, mas perto do equilíbrio, com o índice Dow Jones Industrial a subir 0,09%, ao contrário dos outros índices de referência, com o S&P500 a recuar 0,12% e o tecnológico Nasdaq a cair 0,10%.

Os investidores estão hoje cauteloso a ponderarem as "consequências dos riscos da inflação para os lucros das empresas", num ambiente em que os receios de uma recessão económica iminente, possa materializar-se, segundo analistas citados pela agência financeira Bloomberg.

Nesse sentido, os investidores também procuram sinais sobre a graduação da política monetária na Europa e nos Estados Unidos para travar a subida dos preços.

As ações ligadas aos setores de empresas de extração e transformação de minerais, alimentos e bebidas, por seu lado, contribuíam para o baixo desempenho do índice Stoxx Europe 600, segundo os analistas da Bloomberg.