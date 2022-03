Bolsas europeias em baixa pendentes de conversa entre presidentes dos EUA e da China

Bolsas de Madrid e Milão valorizavam 0,01% e 0,29%, respetivamente, na manhã desta sexta-feira. © EPA/Vega Alonso del Val

As principais bolsas europeias abriram hoje em baixa, pendentes da reunião telefónica que manterão hoje os presidentes dos EUA e da China sobre a guerra na Ucrânia.

Cerca das 9 horas em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 0,04% para 450,40 pontos, o petróleo Brent cotava-se a 107,48 dólares por barril e o euro recuava para 1,1066 dólares.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,10%, 0,57% e 0,46%, enquanto as de Madrid e Milão se valorizavam 0,01% e 0,29%, respetivamente.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 09:00 o principal índice, o PSI20, a cair 0,32% para 5.674,43 pontos.

Depois de vários dias em alta, as bolsas europeias abriram hoje em baixa, pendentes da falta de avanços nas negociações entre a Rússia e a Ucrânia para alcançar um cessar-fogo.

Os mercados vão estar focados na reunião pelo telefone entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o homólogo chinês, Xi Jinping, sobre o conflito entre Kiev e Moscovo.

A estimativa de que a invasão da Ucrânia pela Rússia pode alargar-se ainda mais do que o esperado disparou na quinta-feira o preço do petróleo, que no caso do Brent, de referência na Europa, estava hoje de novo a subir para valores acima dos 108 dólares.

A bolsa de Wall Street terminou em alta na quinta-feira, depois da Rússia ter assegurado que tinha pago os juros da dívida no valor de 117 milhões de dólares apesar das sanções impostas pelo Ocidente.

O Banco de Inglaterra subiu na quinta-feira a taxa de juro base em 0,25 pontos percentuais, o terceiro aumento consecutivo, depois da Reserva Federal dos EUA (Fed) na quarta-feira ter subido, pela primeira vez desde 2018, as taxas de juro em 0,25 pontos percentuais, previsto mais subidas para este ano, aumentado de 2,6% para 4,3% a previsão da taxa de inflação para 2022, e baixado a taxa de crescimento económico de 4%, estimada em dezembro, para 2,8%.

O banco central norte-americano também anunciou que espera começar a reduzir a carteira da dívida soberana num futuro próximo.

Para todos os bancos centrais, a guerra na Ucrânia representa um novo dilema: a perturbação do mercado energético e de outras matérias-primas (trigo, alumínio) está a fazer subir os preços, o que irá agravar a inflação que já estava a acelerar acentuadamente antes do conflito, e deverá pesar no crescimento.

Os bancos centrais devem, portanto, escolher entre manter políticas monetárias ultra-acomodatícias, correndo o risco de ver a inflação instalar-se, ou aumentar as suas taxas, o que pesa sobre a capacidade de empréstimo e crédito dos indivíduos e das empresas.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na quinta-feira, com o Dow Jones a subir 1,23% para 34.480,76 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,33% para 13.614,78 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1076 dólares, contra 1,1127 dólares na quinta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 107,39 dólares, contra 106,64 dólares na quinta-feira.