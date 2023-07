Bolsas europeias mistas à espera da inflação de julho na zona euro

© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

As principais bolsas europeias estavam mistas esta segunda-feira, pendentes da inflação de julho na zona euro, bem como do PIB do segundo trimestre do ano.

Às 09h20 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a avançar 0,01% para 470,83 pontos.

As bolsas de Londres e Madrid desciam 0,21% e 0,07%, enquanto as de Paris, Frankfurt e Milão se valorizavam 0,17%, 0,04% e 0,20%, respetivamente.

Depois de abrir em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 09h20 o principal índice, o PSI, avançava 0,05% para 6 165,14 pontos.

O principal índice da Bolsa de Tóquio, o Nikkei, subiu hoje 1,26% na segunda-feira, depois de o Banco do Japão (BoJ) ter anunciado que decidiu dar maior margem de manobra aos rendimentos a longo prazo e graças à fraqueza do iene, que beneficia os exportadores.

Na sexta-feira, Wall Street fechou em alta, com o Dow Jones a subir 0,50% para 35 459,29 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36 799,65 pontos, registado a 4 de janeiro de 2022.

O Nasdaq terminou a avançar 1,90% para 14 316,66 pontos, contra o atual máximo, de 16 057,44 pontos, verificado a 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1020 dólares, contra 1,1016 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em outubro abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 84,31 dólares, contra 84,41 dólares na sexta-feira.