Bombeiros doam à Ucrânia ambulâncias e equipamentos de socorro e salvamento

Kiev, Ucrânia © Sergei SUPINSKY /AFP

Dinheiro Vivo 06 Março, 2022 • 13:17

Os bombeiros portugueses reuniram no espaço de cerca de uma semana 11 ambulâncias, dezenas de fatos de proteção, caixas de primeiros socorros, e outros materiais para enviar aos seus colegas na Ucrânia.

Estas doações são o resultado de uma campanha de solidariedade promovida pela Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), denominada "um capacete para os bombeiros da Ucrânia" e que teve uma adesão maciça dos corpos de bombeiros do país.

"No período de cerca de uma semana, esta iniciativa de solidariedade com os bombeiros ucranianos já conseguiu juntar uma quantidade significativa de material de intervenção que será de imediato enviado para a Ucrânia, de modo a mitigar as perdas e a habilitar aqueles bombeiros irmãos a desempenhar a sua fulcral missão de socorro e salvamento das vítimas da guerra", adianta em comunicado a LBP..

O material está concentrado no quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros de Mafra e será simbolicamente entregue amanhã, segunda-feira, à Embaixada da Ucrânia.