Brexit: Barnier nota "progressos" mas "obstáculos persistem"

Negociador-chefe da União Europeia, Michel Barnier, antes do início de mais uma ronda de negociações, em Bruxelas. © EPA/JOHN THYS

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Dezembro, 2020 • 11:10

"Bons progressos, mas os últimos obstáculos persistem. Só iremos assinar um acordo que proteja os interesses e os princípios da UE", escreveu Michel Barnier na sua conta oficial na rede social Twitter.

O negociador da UE esteve hoje reunido com os líderes das famílias políticas do Parlamento Europeu (PE) para lhes dar conta sobre o estado das negociações com o Reino Unido, sublinhando no mesmo 'tweet' que "na reta final das negociações", "a transparência e a unidade mantêm-se tão importantes como sempre".

Já quarta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, frisou diante o PE que existe "um caminho muito estreito" para um acordo comercial pós-'Brexit' com o Reino Unido.

"Como as coisas estão, não posso dizer-vos se haverá um acordo ou não. Mas posso dizer-vos que agora há um caminho para um acordo. O caminho pode ser muito estreito, mas está lá. E, como está lá, a nossa responsabilidade é continuar a tentar", sublinhou Von der Leyen.

Os principais obstáculos que separam os dois parceiros são as pescas e as condições de concorrência justa, estando outro dos pontos que era até recentemente contencioso -- a criação de um mecanismo para a resolução de diferendos -- "largamente resolvido", segundo as palavras de Von der Leyen na quarta-feira no hemiciclo.

O Reino Unido abandonou a UE a 31 de janeiro, tendo entrado em vigor medidas transitórias que caducam no próximo dia 31 de dezembro.

Na ausência de um acordo, as relações económicas e comerciais entre o Reino Unido e a UE passam a ser regidas pelas regras da Organização Mundial do Comércio e com a aplicação de taxas aduaneiras e quotas de importação, para além de mais controlos alfandegários e regulatórios.

As duas partes estão a preparar-se para o cenário de ausência de acordo ('no deal'), e tanto UE como o Reino Unido estão a acelerar os respetivos planos de contingência.

Do lado europeu, a Comissão Europeia publicou na passada quinta-feira planos de contingência para que não sejam interrompidas a circulação rodoviária, o tráfego aéreo e as atividades de pesca, enquanto o Reino Unido confirmou este fim de semana que quatro navios da Marinha britânica estão a postos para proteger as águas de pesca do Reino Unido se não houver acordo com a UE.