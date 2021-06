Brexit: Boris Johnson diz que "não hesitará" em suspender acordo por causa da Irlanda do Norte

Britain's Prime Minister Boris Johnson gestures as he welcomes President of the European Council Charles Michel and President of the European Commission Ursula von der Leyen prior to a bilateral meeting during the G7 summit in Carbis bay, Cornwall on June 12, 2021. (Photo by PETER NICHOLLS / POOL / AFP) © AFP

"Se o protocolo continua a ser aplicado desta maneira, não hesitaremos em invocar o artigo 16.º, como disse antes", disse Johnson numa entrevista à estação Sky News, argumentando que os países europeus "precisam de meter na cabeça deles" que o Reino Unido é indivisível.

O artigo 16.º do Protocolo da Irlanda do Norte do Acordo de Saída do Reino Unido permite a sua suspensão caso a sua aplicação "origine graves dificuldades económicas, societais ou ambientais".

UE e Reino Unido estão em conflito aberto porque este último tomou medidas unilaterais para mitigar o impacto da introdução de controlos aduaneiros na circulação de algumas mercadorias, como produtos alimentares frescos, o que levou a Comissão Europeia a levantar um processo de infração em março.

Ao abrigo do Protocolo, a Irlanda do Norte manteve-se na prática no mercado único, tendo sido introduzidos controlos alfandegários nas mercadorias que chegam da Grã-Bretanha (Inglaterra, País de Gales e Escócia) para evitar uma fronteira física com a vizinha Irlanda.

Uma fronteira aberta é uma das condições dos acordos de paz de 1998 que colocaram fim a décadas de violência sectária entre católicos, republicanos favoráveis à reunificação da ilha inteira, e protestantes, 'unionistas' que querem que o território permaneça sob a coroa britânica.

Foi esta questão que atrasou um entendimento no processo de saída do Reino unido da UE, desencadeado em 2017 mas só concluído em 2020 graças a este Protocolo, que os críticos consideram criar uma fronteira na Irlanda do Norte.

"Penso que o acordo que assinamos é perfeitamente razoável, mas não penso que a aplicação ou interpretação da UE do protocolo seja sensata ou pragmática", vincou à Sky News hoje o líder britânico.

Hoje, à margem da cimeira do G7 em Carbis Bay, sudoeste de Inglaterra, Boris Johnson reuniu-se com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

O encontro centrou-se exclusivamente neste tema e Bruxelas pediu para que o tom fosse moderado, ao mesmo tempo que aceitou a necessidade de encontrar soluções, adiantaram fontes do executivo comunitário.

Porém, também reiteraram que o Protocolo foi assinado pelas duas partes e deve ser implementado.

O tema também foi abordado esta manhã em encontros bilaterais de Boris Johnson com a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente francês, Emmanuel Macron.

"Há total unidade da UE nesta questão", escreveram von der Leyen e Michel na rede social Twitter de forma idêntica.

Nas últimas semanas, a UE sugeriu que o Reino Unido aceitasse um acordo em que se comprometeria a cumprir as normas europeias para as questões sanitárias e fitossanitárias, tal como a Suíça.

Porém, o Governo britânico não quer um "alinhamento dinâmico" e prefere um sistema de reconhecimento mútuo dos respetivos sistemas, que estavam integrados até à saída do Reino Unido do mercado único.

A UE ameaçou reagir "com rapidez" e "firmeza" caso o Governo britânico tome novas decisões unilaterais, nomeadamente uma extensão do período de adaptação para carne refrigerada, que deveria terminar em 30 de junho, ameaçando criar, segundo a imprensa britânica, uma "guerra de salsichas".