Brexit: Negociações suspensas devido a caso de covid-19 na comitiva da UE

"Um dos negociadores da minha equipa testou positivo para a covid-19 e decidi, juntamente com David Frost , suspender as negociações ao nosso nível por um curto período de tempo", escreveu o responsável da UE para as futuras relações entre Londres e Bruxelas, Michel Barnier.

Apesar da decisão de suspender as discussões numa altura em que se aproxima o fim do prazo para acordo entre os dois blocos, Michel Barnier garantiu que "as equipas continuarão o seu trabalho no pleno respeito pelas diretrizes" estipuladas no Acordo de Saída.

Também através do Twitter, David Frost assegurou estar em "estreito contacto com Michel Barnier sobre esta situação.

"A saúde das nossas equipas vem em primeiro lugar. Gostaria de agradecer à Comissão Europeia pela sua ajuda e apoio imediatos", adiantou o negociador britânico naquela rede social.

Os dois lados estão em contrarrelógio para concluir, até final do ano, um acordo de comércio pós-Brexit que possa entrar em vigor em 2021, quando cessa o período de transição que mantém o acesso do Reino Unido ao mercado único europeu.

O Reino Unido saiu da UE em 31 de janeiro e beneficia de um período de transição que mantém o acesso ao mercado único e união aduaneira do bloco europeu até o final deste ano.

Caso não consigam negociar um pacto bilateral, a partir de 01 de janeiro de 2021, o Reino Unido e a UE passarão a negociar com base nas regulamentações genéricas menos vantajosas da Organização Mundial do Comércio.