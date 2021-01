Brexit: o que muda nas prestações familiares e apoios no desemprego

Reino Unido e os seus cidadãos a viver fora do país preparam-se para a data final do Brexit: 31 de dezembro de 2021 © Unsplash

Os filhos de portugueses a trabalharem no Reino Unido nascidos depois do dia 31 de dezembro de 2020 também estão abrangidos pelas prestações familiares pagas pela segurança social britânica.

O esclarecimento faz parte de um guia com perguntas e respostas publicado pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) no âmbito do Acordo de Saída negociado entre a União Europeia (UE) e o governo de Londres e que entrou em vigor no dia 01 de janeiro, na sequência do brexit.

O Acordo de Saída prevê um conjunto de regras em matéria de coordenação da segurança social, abrangendo os cidadãos e "outras pessoas que, no final do período de transição, se encontrem numa situação que envolva tanto o Reino Unido (RU) como um Estado-Membro" da União Europeia.

Para o caso das pessoas que "tenham feito uso do direito de livre circulação até 31 de dezembro de 2020 (abrangidos pelo Acordo de Saída) continuarão a beneficiar das regras europeias relativas à coordenação dos sistemas de segurança social nas relações com o Reino Unido". Para as restantes aplicam-se as regras do Acordo de Comércio e Cooperação entre a UE e o RU.

No caso dos cidadãos incluídos pelo Acordo de Saída e no que diz respeito às prestações familiares, o pagamento destes apoios abrangem também "os filhos nascidos após o termo do período de transição", indica a Segurança Social (SS), ou seja, depois de 21 de dezembro de 2020.

O guia da SS dá um exemplo concreto. "Um cidadão português que trabalhe no RU em 31/12/2020 e cujos filhos residam habitualmente em Portugal tem direito a receber prestações familiares do RU, ainda que o primeiro filho ou outro filho, nasçam depois daquela data", lê-se no documento publicado no último dia do ano passado, sendo que o chamado "direito à exportação" de prestações se mantém para futuros filhos.

Neste exemplo, caso o cônjuge exerça atividade em Portugal, aplicam-se as regras de prioridade previstas, "com eventual direito a complemento diferencial pago pelo RU", detalha o documento.

Subsídio de desemprego

No caso de um cidadão português desempregado, mas que decida regressar a Portugal para procurar emprego, mantém o direito a receber o subsídio de desemprego pago pelos serviços britânicos, apenas cessando, quando encontrar emprego.

A exportação de prestação mantém-se tal como até agora.

Mas há regras específicas para a contagem do tempo de trabalho para aceder à prestação de desemprego. A Segurança Social dá, uma vez mais, exemplos. "Um cidadão português trabalhou no RU de 01 de outubro de 2018 a 01 de outubro de 2020. Veio para Portugal, onde começou a trabalhar em outubro de 2020". Neste caso não está abrangido pelo artigo 30.º do Acordo. Mas no final de fevereiro deste ano fica desempregado. De acordo com este guia, "pode beneficiar da totalização dos períodos cumpridos no Reino Unido e em Portugal para efeitos do preenchimento de garantia para abertura do direito a subsídio de desemprego em Portugal, verificadas as restantes condições previstas na legislação nacional", refere o MTSSS.

O guia responde ainda a questões relacionadas com a prestação de cuidados de saúde para residentes e trabalhadores.