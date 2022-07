Bruxelas acompanha situação de incêndios em Portugal com "particular preocupação"

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Julho, 2022 • 12:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão Europeia disse hoje acompanhar com "particular preocupação" a situação em Portugal pelas temperaturas elevadas que aumentam o risco de incêndio, indicando estar disponível para ajuda adicional, além dos mapas satélite e dos meios aéreos já mobilizados.

"Temos estado a acompanhar a situação em Portugal com particular preocupação, nomeadamente no nosso centro de gestão de crises aqui na Comissão. Temos estado em contacto estreito com as autoridades portuguesas", disse o porta-voz da instituição para a área da gestão de crises, Balazs Ujvari.

Falando na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, em Bruxelas, Balazs Ujvari referiu que Bruxelas já mobilizou o Programa de Observação da Terra da União Europeia, o sistema satélite Copernicus, para permitir às autoridades portuguesas avaliar melhor a situação no terreno e verificar a dimensão das áreas afetadas, bem como o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que permite facultar apoio no combate às chamas, como meios aéreos.

"Continuaremos em contacto com as autoridades portuguesas e caso seja necessária ajuda adicional, não hesitaremos em mobilizá-la o mais rapidamente possível", adiantou o responsável.

No domingo, a Comissão europeia mobilizou dois aviões espanhóis para combater os incêndios em Portugal, que acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, anunciou o executivo comunitário.

"Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para solicitar assistência de emergência para os incêndios na parte central do país", disse a Comissão Europeia num comunicado.

"Como resposta imediata, a Comissão Europeia mobilizou esta manhã dois aviões de combate a incêndios Canadair da sua frota localizada em Espanha", referiu.

A Comissão Europeia acrescentou que os dois aviões espanhóis vão apoiar os meios da proteção civil portuguesa envolvidos no combate aos incêndios na zona Centro.

Portugal e Espanha têm sido afetados por temperaturas elevadas que aumentaram o risco de incêndio, situação que se deverá agravar nos próximos dias.

O Mecanismo Europeu de Proteção Civil envolve todos os Estados-Membros da UE e Islândia, Macedónia do Norte, Montenegro, Noruega, Sérvia e Turquia.

O sistema permite à Comissão Europeia coordenar os pedidos de assistência em situações de emergência em que as capacidades do país estejam sobrecarregadas.

Para a época de incêndios florestais deste ano, a Comissão Europeia financia a disponibilidade de uma frota de combate a incêndios para responder a potenciais deficiências na resposta a incêndios florestais.

Desde a sua criação em 2001, o mecanismo já foi ativado mais de 600 vezes dentro e fora da UE.