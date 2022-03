Bruxelas admite "reavaliar" fim da suspensão das regras do Pacto de Estabilidade

Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni. © EPA

A Comissão Europeia considera que a invasão da Ucrânia pela Rússia terá um impacto negativo sobre o crescimento da economia da União Europeia (UE) e admite reavaliar o fim da chamada cláusula geral de derrogação do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC). Esta cláusula surgiu em março de 2020 para mitigar os efeitos económicos das restrições impostas pelos Estados-membros para controlar a pandemia de covid-19 e suspendeu a aplicação da regras orçamentais no âmbito do PEC em 2020, 2021 e também em 2022. O que está previsto é que em 2023 as regras sejam retomadas.

"Decidimos no ano passado que a cláusula geral de derrogação continuaria a aplicar-se em 2022. Isto ajudará os Estados-membros a tomar as medidas necessárias para enfrentar os desafios imediatos desta crise. Dada a atual incerteza, teremos de reavaliar a esperada desativação da cláusula geral de derrogação em 2023, com base nas nossas previsões de primavera, que apresentaremos em meados de maio", disse o comissário da Economia, Paolo Gentiloni, na conferência de imprensa de apresentação das recomendações de política orçamental para os Estados-membros em 2023.

O comissário sublinhou a elevada incerteza sobre o impacto que a guerra na Ucrânia terá sobre o crescimento das economias europeias, em grande parte induzido pela subida dos custos da energia, que deverão manter-se elevados durante todo este ano, admite agora.

"As nossas previsões de inverno projetavam um crescimento de 4% em 2022. Que impacto terá a guerra no outlook? Claramente, aumentou a já elevada incerteza e desviou os riscos marcadamente para o lado negativo. A invasão da Ucrânia pela Rússia terá provavelmente um impacto negativo no crescimento da UE, incluindo repercussões nos mercados financeiros, pressão adicional sobre o preço da energia, estrangulamentos mais persistentes nas cadeias de abastecimento e efeitos sobre a confiança", disse Gentiloni.

Já o vice-presidente da CE, Valdis Dombrovskis, afirmou que "para este ano teremos de continuar a apoiar as economias com medidas direcionadas. Como sabem, a cláusula geral de derrogação do Pacto de Estabilidade e Crescimento continua em vigor este ano. Teremos de continuar ágeis e ajustar as políticas conforme a necessidade. As nossas projeções atuais indicam que a cláusula geral de derrogação vai deixar de vigorar em 2023. Mas, tendo em conta a incerteza, reavaliaremos na primavera".

O responsável da Comissão Europeia considera que as sanções à Rússia terão "um custo para a economia da UE", mas que "nesta fase, são difíceis de avaliar de forma fiável".

Entre os impactos possíveis, Dombrovskis admite "inflação mais elevada, maior pressão sobre os preços da energia, impacto adverso sobre os mercados financeiros. O crescimento continuará mas vai claramente desacelerar", disse.

Para a Comissão, os Estados-membros devem estar focados na redução das suas dívidas. "Garantir a sustentabilidade da dívida através de um ajustamento orçamental gradual e de elevada qualidade e de crescimento económico continua chave", sublinhou Paolo Gentiloni.

Um processo que "poderia começar em 2023.", acrescentou, com uma salvaguarda: "Como já dissemos anteriormente, uma consolidação demasiado abrupta poderia ter um impacto negativo no crescimento e, dessa forma, na sustentabilidade da dívida. Portanto, isto dever ser evitado.