Bruxelas dá "luz verde" ao plano estratégico português de 6700 milhões de euros para PAC

Implementação da nova PAC começa em janeiro de 2023 © Unsplash

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Agosto, 2022 • 12:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira ter aprovado o primeiro pacote de planos estratégicos de sete países da União Europeia (UE) para a Política Agrícola Comum (PAC), do qual faz parte Portugal, num envelope de 6700 milhões de euros.

"Hoje a Comissão Europeia aprovou o primeiro pacote de planos estratégicos da PAC para sete países: Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda, Polónia, Portugal e Espanha", anuncia o executivo comunitário em comunicado hoje divulgado.

De acordo com Bruxelas, "este é um passo importante para a implementação da nova PAC, a 01 de janeiro de 2023".

A "luz verde" hoje dada surge depois de, em meados de junho, o Ministério da Agricultura ter submetido à Comissão Europeia o Plano Estratégico da PAC para o período 2023-2027, com um envelope financeiro de 6.700 milhões de euros, verbas que incluem os apoios ao rendimento, os programas setoriais e os programas de desenvolvimento rural para o continente e para as regiões autónomas da Madeira e Açores.

No conjunto, a PAC dispõe de um financiamento de 270 mil milhões de euros para o período 2023-2027, sendo que os sete planos hoje aprovados representam um orçamento total de mais de 120 mil milhões de euros, incluindo mais de 34 mil milhões de euros para objetivos ambientais e climáticos e a regimes ecológicos.

Para a "luz verde" anunciada esta quarta-feira, o executivo comunitário avaliou se cada plano preenche os objetivos-chave da PAC, em termos de desafios ambientais, sociais e económicos comuns, concluindo que os documentos destes sete países "estão em conformidade com a legislação da UE e irão contribuir para as metas climáticas e ambientais da UE, incluindo o bem-estar animal".

Bruxelas assinala que, após ter aprovado estes primeiros sete planos estratégicos da PAC, está "plenamente empenhada numa rápida aprovação dos restantes 21, tendo em conta a qualidade e oportunidade das reações na sequência das observações da Comissão".

Além disso, "no contexto da agressão russa contra a Ucrânia e do aumento contínuo das mercadorias, a Comissão convidou os Estados-membros a explorar todas as oportunidades nos seus planos estratégicos da PAC para reforçar a resiliência do seu setor agrícola, a fim de promover a segurança alimentar", adianta o executivo comunitário, precisando estarem causa medidas para redução da dependência de fertilizantes sintéticos, aumento da produção de energias renováveis e ainda promoção de métodos de produção sustentáveis.

Notícia atualizada às 13.08 horas