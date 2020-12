Bruxelas define plano de contingência para um "brexit" sem acordo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen (YVES HERMAN / POOL / AFP) © YVES HERMAN / POOL / AFP

A Comissão Europeia acaba de anunciar um plano de contingência para o caso de não ser possível chegar a acordo com o Reino Unido até ao final do ano.

A informação foi avançada esta manhã por Ursula von der Leyen na rede social Twitter, depois de um jantar com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

O executivo comunitário admite que o risco de não ser alcançado um acordo é agora "significativo".

Negotiations are still ongoing but the end of the transition is near. There is no guarantee that if & when an agreement is found it can enter into force on time. We have to be prepared including for not having a deal in place on 1 January. Today we present contingency measures ⤵️ pic.twitter.com/FQ4Urn9YUC - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 10, 2020

"As negociações ainda estão a decorrer. No entanto, dado que o prazo para a transição está muito próximo, não há garantias de quando e se um acordo vai ser alcançado, para entrar em vigor a tempo", refere a presidente da Comissão Europeia. A nossa responsabilidade é estarmos preparados para todas as eventualidades, incluindo não ter acordo em vigor com o Reino Unido no dia 1 de janeiro de 2021. É por isso que apresentamos estas medidas hoje", justifica von der Leyen.

Em causa estão medidas para mitigar impactos em áreas que poderão sofrer maior disrupção, como as viagens aéreas e terrestres, segurança aeronáutica e pescas.

Conectividade aérea básica: Bruxelas avança com uma proposta de regulamento para garantir a prestação de determinados serviços aéreos entre o Reino Unido e a União Europeia (UE) durante 6 meses, desde que o Reino Unido garanta o mesmo;

Segurança aeronáutica: uma proposta de regulamento que garante que vários certificados de segurança para produtos podem continuar a ser utilizados em aeronaves da UE sem interrupções, evitando assim a imobilização de aeronaves da UE.

Conectividade rodoviária básica: Uma proposta de regulamento que abrange a conectividade básica no que diz respeito ao transporte rodoviário de mercadorias e ao transporte rodoviário de passageiros durante 6 meses, desde que o Reino Unido garanta o mesmo às transportadoras da UE.

Pescas: uma proposta de regulamento para criar o quadro jurídico adequado até 31 de dezembro de 2021, ou até que um acordo de pesca com o Reino Unido seja concluído para a continuação do acesso recíproco dos navios da UE e do Reino Unido às águas comuns após 31 Dezembro 2020. Para garantir a sustentabilidade da pesca e tendo em conta a importância da pesca para a subsistência económica de muitas comunidades, é necessário facilitar os procedimentos de autorização das embarcações de pesca.

A Comissão compromete-se a trabalhar em "estreita colaboração com o Parlamento Europeu e o Conselho com vista a facilitar a aplicação dos quatro regulamentos propostos no dia 1 de janeiro de 2021.

"A ruptura acontecerá com ou sem um acordo entre a UE e o Reino Unido sobre seu relacionamento futuro. Esta é a consequência natural da decisão do Reino Unido de sair da União e de deixar de participar no mercado único e na União Aduaneira da UE. A Comissão sempre foi muito clara a este respeito", reafirma no comunicado emitido nesta quinta-feira.