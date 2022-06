Bruxelas diz que Europa começou a investir em sustentabilidade "demasiado tarde"

Comissão Europeia, Bruxelas © EPA

A Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes (DG Move) da Comissão Europeia considerou esta quarta-feira que a Europa começou "demasiado tarde" a investir em sustentabilidade, o que teria levado a uma redução da dependência energética externa.

"Estamos a tentar fazê-lo [investir na sustentabilidade para reduzir dependência energética]. Se tivéssemos investido em sustentabilidade, a nossa dependência externa da Rússia seria menor", afirmou o diretor-geral da DG Move, Henrik Hololei, que falava num briefing com os jornalistas, em Lyon, no âmbito do seminário 'Conecting Europe Days'.

No entanto, o responsável sublinhou que as crises "fazem acontecer" este tipo de decisões, embora reconheça ser mais fácil adotá-las em "cenários normais".

Henrik Hololei destacou ainda a importância do Green Deal (Pacto Ecológico Europeu) neste processo, mas lembrou que os países dos quais a Europa é dependente do ponto de vista energético não estão neste acordo, o que dificulta a situação.

O Pacto Ecológico Europeu pretende responder às alterações climáticas e à degradação do ambiente, tendo entre as suas metas emissões nulas de gases com efeito de estufa em 2050 e que o crescimento económico seja dissociado da utilização de recursos.

O seminário Conecting Europe Days, organizado pela Comissão Europeia, em cooperação com a presidência francesa do Conselho da União Europeia, decorre em Lyon, França, até quinta-feira.

Neste evento, onde são esperados mais de 3.000 participantes de toda a Europa, serão abordados temas como a ecologia e a eficiência nos transportes, mobilidade alternativa e transporte automatizado.

A invasão da Ucrânia pela Rússia e o respetivo impacto nos transportes é outro dos temas em cima da mesa.

Entre os oradores do seminário encontram-se comissários e outros representantes de alto nível da Comissão Europeia, ministros, deputados do Parlamento Europeu e francês, bem como representantes da indústria.

No âmbito dos Conecting Europe Days, que decorrem no Aeroporto de Saint-Exupéry e no Centro de Congressos de Lyon, são também apresentadas exposições, que incluem projetos financiados pela União Europeia.