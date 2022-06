Bruxelas investe 5.400 milhões de euros em projetos de mobilidade sustentável

Adina Valean, Comissária Europeia para os Transportes © AFP

A Comissão Europeia selecionou 135 projetos, entre 399 candidaturas, ligados à sustentabilidade, eficiência e segurança nas infraestruturas de transportes, atribuindo 5.400 milhões de euros em toda a Europa.

Os projetos em causa foram apresentados no âmbito do Connecting Europe Facility (CEF), um instrumento de financiamento para projetos relacionados com os transportes.

Conforme detalhou a Comissão Europeia, numa nota a que a Lusa teve acesso, vão ser apoiados projetos em todos os Estados-membros.

Por exemplo, vão ser apoiadas iniciativas da Polónia e da Eslováquia, que vão facilitar o transporte de mercadorias entre a Europa e a Ucrânia.

Durante a sua intervenção no seminário Conecting Europe Days, a Comissária Europeia para os Transportes, Adina Valean, já tinha referido que estes projetos vão "melhorar as ligações, tornar os transportes mais sustentáveis e eficientes, aumentar a segurança e a interoperabilidade, bem como criar empregos".

Adina Valean considerou ainda, referindo-se à invasão da Ucrânia pela Rússia, que "estes tempos difíceis reforçaram a importância do setor dos transportes na União Europeia" e de uma rede de infraestruturas interligada.

"Em particular, projetos como a modernização do transbordo ferroviário-rodoviário no terminal Haniska pri Kosicich vão facilitar as ligações com a Ucrânia", sublinhou.

Esta quarta-feira, a Comissão Europeia assinou acordos de cooperação com a Ucrânia e a Moldova, que permitirão aos operadores ter "livre acesso" ao território europeu, face ao impacto da invasão russa.

Os detalhes do acordo permanecem confidenciais, mas Bruxelas já adiantou que este permite aos operadores da Ucrânia e da Moldova ter "livre acesso" ao território europeu.

Segundo o rascunho do acordo assinado com Kiev, a que a Lusa teve acesso, o objetivo passa por "assegurar a coerência entre a rede transeuropeia de transportes da União Europeia e a rede de transportes da Ucrânia", promover o desenvolvimento adequado da conectividade sustentável, facilitar o desenvolvimento da rede de transportes e identificar prioridades comuns ao nível das infraestruturas.

O seminário Conecting Europe Days' organizado pela Comissão Europeia, em cooperação com a presidência francesa do Conselho da União Europeia, decorre em Lyon, França.

Entre os oradores do seminário encontram-se comissários e outros representantes de alto nível da Comissão Europeia, ministros, deputados do Parlamento Europeu e francês, bem como representantes da indústria.