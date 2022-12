Bruxelas lança painel de controlo sobre segurança alimentar na UE

Painel vai ter sistema de alerta e monitorização de provisões agrícolas © Unsplash

A Comissão Europeia lançou nesta quinta-feira um painel de controlo sobre abastecimento e segurança alimentar na União Europeia (UE) que inclui um sistema de alerta e a monitorização de provisões agrícolas e das quotas de importação.

O painel de controlo, apresentado no âmbito da Conferência sobre as Perspetivas Agrícolas da UE, irá ainda "apresentar uma vasta gama de indicadores que afetam o abastecimento alimentar e a segurança alimentar na UE, tais como eventos meteorológicos e de seca, custos de frete e energia, desenvolvimento de doenças animais e possíveis restrições comerciais".

O painel incluirá uma secção específica de monitorização, mostrará dados sobre as taxas de autossuficiência das mercadorias agrícolas mais significativas, bem como quotas das importações da UE e dos Estados-membros referentes produtos de base e fertilizantes.

As taxas mensais de inflação alimentar na UE também serão exibidas no painel.

O lançamento deste painel era uma das ações previstas pelo executivo comunitário no âmbito da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro, e o impacto que a guerra teve nos mercados agrícolas, nomeadamente pela subida dos preços dos combustíveis e as interrupções no comércio.