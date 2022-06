Bruxelas quer emitir 50 mil milhões de euros em obrigações para financiar NextGenerationEU

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia © Olivier HOSLET/AFP

A Comissão Europeia quer emitir 50 mil milhões de euros em obrigações da União Europeia (UE) para financiar o programa de estímulo NextGenerationEU entre julho e dezembro, a ser complementado por títulos de dívida.

De acordo com um comunicado do executivo comunitário, os fundos serão utilizados para apoiar a recuperação económica dos Estados-membros da pandemia da covid-19 no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência.

Paralelamente ao financiamento da NextGenerationEU, a Comissão pode também ser chamada a emitir até nove mil milhões de euros em empréstimos para apoiar a Ucrânia ao abrigo de um novo programa de assistência macrofinanceira (AMF) excecional e até 6,6 mil milhões de euros em empréstimos ao abrigo do programa SURE, um instrumento europeu de apoio temporário para atenuar os riscos de desemprego numa situação de emergência sob reserva dos pedidos dos Estados-membros e da conclusão dos procedimentos pertinentes.

O NextGenerationEU é o instrumento temporário concebido para impulsionar a recuperação da crise da covid-19.