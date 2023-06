Bruxelas vai apoiar 41 propostas em mais de 800 milhões de euros para desenvolver Defesa

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Junho, 2023 • 13:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão Europeia vai apoiar 41 propostas com um total de 832 milhões de euros no âmbito do Fundo Europeu de Defesa, que tem como propósito melhorar a capacidade industrial e tecnológica de Defesa na União.

"Os projetos selecionados facilitarão o desenvolvimento das capacidades de Defesa de última geração na União Europeia [UE] em áreas críticas, nomeadamente, naval, terrestre, aérea, espacial e cibernética", sustentou em comunicado a Comissão.

Por exemplo, no domínio naval, o programa "E-NACSOS" (Padrão Operacional Naval Europeu de Vigilância Colaborativa) vai assegurar um sistema colaborativo de defesa antiaérea e antimísseis.

Um outro projeto, o "Odin's Eye II" ("Olho de Odin", uma alusão à figura mitológica de Odin, considerado o principal do panteão dos deuses nórdicos) vai trabalhar para alertar antecipadamente sobre ataques com mísseis e "integrará a indústria de 14 Estados-membros da UE e da Noruega para aumentar a capacidade europeia nesta área".

As 41 propostas aprovadas por Bruxelas têm a finalidade de melhorar as capacidades de Defesa da UE, uma preocupação crescente dada a invasão da Rússia à Ucrânia, no final de fevereiro do ano passado.

Desde então, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, antiga ministra da Defesa da Alemanha, tem insistido na necessidade de os 27 estarem preparados para lidar com várias ameaças e de revitalizarem a indústria da Defesa, com uma forte aposta no progresso tecnológico.