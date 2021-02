Bundesbank. Economia alemã volta a recuperar a partir da primavera

Chancellor alemã Angela Merkel. © EPA/FILIP SINGER

A economia alemã vai voltar a recuperar "a partir da primavera", depois de ter abrandado no quarto trimestre de 2020 devido ao prolongamento do confinamento, prevê o Bundesbank.

No boletim de fevereiro, publicado esta segunda-feira, o Bundesbank prevê que a atividade económica caia acentuadamente no primeiro trimestre de 2021 devido à extensão e à restrição das limitações do contacto social.

Mas exclui um recuo como o da primavera do ano passado durante o primeiro confinamento, porque a indústria está agora a recuperar.

Além disso, "os setores da restauração e do comércio a retalho, que são fortemente afetados pela pandemia, estão cada vez mais a adaptar-se às condições que foram estabelecidas", acrescenta o Bundesbank.

No entanto, a indústria pode enfrentar problemas de abastecimento de alguns produtos devido ao encerramento e ao controlo mais rigoroso das fronteiras.

"Com uma queda da inflação, uma maior disponibilidade de vacinas e sucessivas flexibilizações das medidas de contenção, os fatores que atualmente travam a economia devem desaparecer gradualmente", segundo o banco central da Alemanha.

As perspetivas para o resto do ano estão associadas à evolução da pandemia porque as mutações criam o perigo de novos contratempos.

A economia alemã contraiu 5% no ano passado face a 2019 e recebeu uma ajuda estatal substancial, mas o Bundesbank recomenda que, uma vez superada a pandemia, o orçamento do Estado volte a ser sólido e o endividamento e os défices incorridos em 2020 e 2021 sejam reduzidos.