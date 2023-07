Campus europeu de cidades universitárias recebeu novo financiamento de 14,4 milhões de euros

A Universidade de Coimbra integra a aliança que reúne oito universidades europeias © Arquivo / Global Imagens

O Campus Europeu de Cidades Universitárias (EC2U), uma aliança que reúne oito universidades europeias, incluindo a Universidade de Coimbra (UC), e que alberga 200 mil estudantes, recebeu um novo financiamento de 14,4 milhões de euros.

Esta rede de universidades europeias, onde estão representados, para além de Coimbra, estabelecimentos de ensino superior de Poitiers (França), Salamanca (Espanha), Pavia (Itália), Turku (Filândia) e as universidades Friedrich Schiller (Jena, Alemanha) e Alexandru Ioan Cuza (Lasi, Roménia), junta ainda mais de 25 mil investigadores e foi operacionalizada em 2020, ano em que recebeu o primeiro financiamento da Comissão Europeia.

Recentemente, ao grupo original de sete universidades juntou-se também a Universidade Johannes Kepler de Linz (Áustria).

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a UC explicou que a iniciativa junta as comunidades académicas das sete universidades aos habitantes das cidades onde estão localizadas "através de uma vasta rede de atividades".

"As diversas ações têm procurado promover não apenas a mobilidade, mas também o desenvolvimento de novos modelos educativos, através da criação de programas de mestrado conjuntos e de institutos virtuais".

Até ao momento, desde que começou a ser esquematizada, em 2018, a EC2U já desenvolveu "múltiplas ações para impulsionar a mobilidade" e criou três mestrados conjuntos nas áreas de sustentabilidade, envelhecimento e línguas e culturas europeias, um dos quais, denominado Cidades e Comunidades Sustentáveis, é coordenado pela Universidade de Coimbra.

Citado no comunicado, Amílcar Falcão, reitor da UC, argumentou que a atribuição de um novo financiamento àquela rede europeia "comprova a qualidade do trabalho desenvolvido pelas sete universidades e seus parceiros estratégicos, em prol da criação de sinergias para potenciar a mobilidade, assim como a produção de conhecimento e o ensino, de forma inclusiva e inovadora".

Já o vice-reitor para as Relações Externas, João Calvão da Silva, coordenador geral do projeto na UC, destacou o compromisso da EC2U com os valores europeus, bem visível na parceria estratégica daquela entidade com a universidade ucraniana de Lviv.

Em Coimbra, a dinamização da EC2U é promovida pela UC com o apoio da Associação Académica de Coimbra, Erasmus Student Network Coimbra, Câmara Municipal, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e Instituto Pedro Nunes.

Com a aprovação do novo financiamento, a parceria estender-se-á a mais duas entidades: o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e o grupo farmacêutico Bluepharma.