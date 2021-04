Comissão Europeia destaca "trabalho ativo" de Portugal para livre-trânsito digital

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia © JOHN THYS / POOL / AFP

"Tem sido clara desde o início a intenção da presidência portuguesa de trabalhar ativamente com todos os Estados-membros sobre este assunto para o seu desenvolvimento", afirma em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas, o comissário europeu da Justiça, Didier Reynders.

Em causa está a proposta legislativa apresentada pelo executivo comunitário em meados de março relativa à criação de um certificado digital para comprovar a vacinação, testagem ou recuperação da covid-19, um documento bilingue e com código QR que deve entrar em vigor até junho para permitir a retoma da livre circulação na UE no verão.

A presidência portuguesa do Conselho da UE já se comprometeu a trabalhar para que este livre-trânsito digital esteja operacional nessa altura.

"É muito importante que a presidência [portuguesa da UE] tenha a mesma prioridade que a Comissão, de forma a ser possível levantar as restrições às viagens, [...] tendo também em conta que as atividades turísticas são muito importantes em Portugal", assinala Didier Reynders.

"Mas não só [para o turismo], a livre circulação é muito importante e é um dos primeiros direitos fundamentais dos cidadãos, sendo muito útil discutir isso com a presidência portuguesa", acrescenta o responsável.

Para demonstrar que esta é uma "verdadeira prioridade" para Portugal, Didier Reynders revela que, precisamente no dia em a Comissão Europeia apresentou a proposta, se deslocou ao Conselho para "uma reunião com os embaixadores organizada pela presidência portuguesa".

"Não é a forma clássica de apresentar algo e [...] serve para demonstrar que, devido a isso, foi possível ir lá [ao Conselho] muito rapidamente", reforça.

Além disso, "graças mais uma vez à presidência portuguesa, foi possível limitar o conjunto de emendas sobre o que era realmente importante para os Estados-membros e não entrar na redação de todos os diferentes elementos e [...] sobre a solução técnica", acrescenta, notando que isso levou a um acordo mais célere com os países sobre as especificações técnicas.

"E em todas estas questões, será muito importante continuar a trabalhar" com Portugal, adianta.

Em meados de abril, os Estados-membros da UE aprovaram um mandato para a presidência portuguesa do Conselho negociar com o Parlamento Europeu a proposta de implementação deste certificado verde digital.

Caberá agora à assembleia europeia adotar a sua posição negocial, na sessão plenária da próxima semana, passo após o qual podem arrancar de imediato as negociações interinstitucionais, os chamados trílogos, que juntam à mesa representantes da Comissão, do Conselho e da assembleia.

A ideia de Bruxelas é que este livre-trânsito funcione de forma semelhante a um cartão de embarque para viagens, em formato digital e/ou papel, com um código QR para ser facilmente lido por dispositivos eletrónicos e disponibilizado gratuitamente e na língua nacional do cidadão e em inglês, de acordo com a proposta.