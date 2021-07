Comissão Europeia propõe taxa de carbono sobre importações

Para permitir que as empresas se adaptem aos novos requisitos, a proposta do executivo comunitário prevê que o mecanismo seja introduzido de maneira progressiva (Imagem de arquivo)

A Comissão Europeia propôs esta quarta-feira a criação de uma taxa de carbono sobre importações, para incentivar os parceiros mundiais a efetuarem a transição climática e garantir que as empresas que operam no mercado europeu não são prejudicadas.

A proposta, feita no âmbito do pacote 'Fit for 55' e intitulada Mecanismo de Ajustamento das Emissões de Carbono nas Fronteiras (CBAM, na sigla em inglês), visa, por um lado, garantir que não ocorre um fenómeno de 'fuga de carbono' -- segundo o qual, à medida que a UE impõe normas ambientais mais estritas, as empresas deslocam a sua produção para fora do espaço europeu de maneira a evitar o limite de emissões --, e, simultaneamente, instar os parceiros internacionais a adotarem os mesmos padrões climáticos.

Para tal, o CBAM irá taxar, numa primeira fase, as importações em cinco setores -- aço, alumínio, cimento, fertilizantes e eletricidade -- por serem setores "altamente poluentes" e correrem um "forte risco" de serem sujeitos a 'fugas de carbono'.

Na prática, o mecanismo irá obrigar os importadores a comprarem certificados digitais com um valor correspondente ao preço das toneladas de carbono emitidas durante o desenvolvimento do produto, de maneira a garantir que as importações não ganham uma vantagem competitiva relativamente aos produtos produzidos em solo europeu.

Para permitir que as empresas se adaptem aos novos requisitos, a proposta do executivo comunitário prevê que o mecanismo seja introduzido de maneira progressiva.

Numa primeira fase, que decorrerá entre 2023 e 2025, os importadores deverão monitorizar e informar a Comissão Europeia sobre a sua pegada de carbono, sendo que só a partir de 2026 é que a taxa entraria em vigor.

O executivo comunitário prevê que a taxa em questão permita angariar cerca de 10 mil milhões de euros anuais, que serão mobilizados para o orçamento da UE.

Em conferência de imprensa, o comissário para a Economia, Paolo Gentiloni, afirmou que a proposta é "totalmente compatível" com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), após tanto os Estados Unidos como a China terem emitido reservas quanto à criação de uma taxa sobre o carbono, por temerem vir a ser uma medida protecionista.

"É uma estreia a nível internacional, e isto significa que temos de tentar encontrar um equilíbrio entre a nossa ambição, e a necessidade de cooperação global. Porque é necessária ambição, mas também é necessária cooperação global" em matéria climática, apontou Gentiloni.

Depois de, em abril, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia (UE) terem aprovado a Lei Europeia do Clima -- que consagra, na legislação do bloco, um corte de pelo menos 55% das emissões até 2030, e o objetivo de atingir a neutralidade carbónica até 2050 -- o pacote hoje apresentado, intitulado 'Fit for 55', visa rever regulamentos antigos e fazer novas propostas legislativas para garantir que a UE atinge os seus objetivos.

O conjunto das propostas hoje apresentadas passará agora para o Parlamento Europeu (PE) e para o Conselho da União Europeia, que representa os Estados-membros, que entrarão em negociações interinstitucionais, um processo que se prevê que deverá demorar vários meses.

Grupo de líderes empresariais europeus apoia objetivo da UE de reduzir as emissões de carbono em 55% até 2030

Entretanto, também esta quarta-feira, reuniu-se em Paris um grupo de 12 líderes empresariais para discutir formas de apoiar mais firmemente o Pacto Ecológico Europeu. No final do encontro, a CEO Alliance avançou que combater as alterações climáticas requer uma forte colaboração entre o setor público e a indústria.

O líderes empresariais, defendem neste sentido uma revisão dos principais instrumentos reguladores da UE, em particular os subsídios a tecnologias com elevadas emissões de CO2, avançam num comunicado aos jornalistas. No rol de propostas que apresentam incluem uma medida sólida para controlar os preços do carbono; acelerar a descarbonização dos sistemas de mobilidade e transporte, edifícios e energia; e estimular a renovação dos principais setores da indústria da UE.

"Estou muito satisfeito por ter tido a oportunidade de debater ideias com as empresas que oferecem soluções para a implementação do Pacto Ecológico Europeu, a descarbonização da economia, a transição ecológica e a eficiência energética", afirmou Clément Beaune, Secretário de Estado para os Assuntos Europeus do Governo Francês. "À medida que a Comissão Europeia se prepara para apresentar o seu pacote climático e energético "Fit for 55", com medidas para reduzir as emissões de gases de efeito de estufa em 55% até 2030 e alcançar a neutralidade carbónica até 2050, a mobilização dos players industriais e económicos será essencial para que possamos alcançar, juntos, as nossas metas climáticas", acrescentou.

Por seu lado, Herbert Diess, CEO do Grupo Volkswagen, afirmou que chegou o tempo de se passar à ação. "As alterações climáticas continuarão a ser o nosso maior desafio nos próximos anos e décadas. A CEO Alliance apoia totalmente os objetivos climáticos da Comissão Europeia, para os quais não existe alternativa. É tempo de passarmos das discussões políticas à ação. Numa iniciativa sem precedentes, a CEO Alliance, com as suas empresas líderes em diversos setores em toda a Europa, pede uma medida regulatória do preço do carbono que cubra todas as emissões nas indústrias e países."

A mesma opinião tem Jean-Pascal Tricoire, CEO e Chairman da Schneider Electric, para quem "o segredo está em passar da ambição à ação. As empresas desempenham um papel fundamental na promoção da transição energética e têm a responsabilidade de liderar pelo exemplo. Só os eforços coletivos e a colaboração entre o setor público e a indústria poderão assegurar um crescimento sustentável e empregos preparados para o futuro. Juntos, apoiamos a Europa na sua transição rápida e equitativa para uma economia neutra em carbono, e ficámos muito felizes por receber a reunião da CEO Alliance no escritório da Schneider Electric em Paris. Agradeço a Herbert Diess por iniciar e liderar esta reunião."

Os membros da CEO Alliance propõem como principal ferramenta uma medida sólida sobre o preço do carbono para alcançar os objetivos de ação climática da UE, explicam no mesmo comunicado. Nesta perspetiva, o carbono deveria ter um preço único em toda a economia, defendem.

Já para promover todo o ecossistema em torno da mobilidade elétrica - já que um dos maiores desafios serão a descarbonização da mobilidade, do transporte e dos edifícios -, os membros da CEO Alliance iniciaram projetos intersetoriais para aumentar a produção de baterias e criar uma infraestrutura de carregamento em toda a Europa.

Por outro lado, os lideres empresariais apoiam também os ambiciosos objetivos da Estratégia para uma Vaga de Renovação da Comissão Europeia, com vista a acelerar a transição sustentável do parque de edifícios (de pelos menos 3% por ano). Os CEOs comprometem-se a aplicar, nos edifícios das suas próprias empresas, a recomendação de que os sistemas de aquecimento alimentados por combustíveis fósseis sejam rapidamente substituídos por bombas de calor elétricas, aquecimento urbano e soluções digitais.

A European CEO Alliance reúne 12 executivos de topo dos setores da energia, transporte e tecnologia: Björn Rosengren (ABB), Thierry Vanlancker (AkzoNobel), Francesco Starace (ENEL), Leonhard Birnbaum (E.ON), Börje Ekholm (Ericsson), Henrik Henriksson (H2GreenSteel), Ignacio Galán (Iberdrola), Frans van Houten (Philips), Christian Klein (SAP), Christian Levin (Scania), Jean-Pascal Tricoire (Schneider Electric) e Herbert Diess (Volkswagen).

