Comissão Europeia publicou contrato com AstraZeneca para compra de vacinas

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen (YVES HERMAN / POOL / AFP) © YVES HERMAN / POOL / AFP

A Comissão Europeia acaba de publicar o contrato que assinou no final de agosto do ano passado com a AstraZeneca para a aquisição de 300 milhões de doses da vacina contra a covid-19.

O contrato - designado de Contrato de Compra Antecipada - prevê a entrega das doses o quanto antes, mas na semana passada a farmacêutica britânica anunciou que, devido a alegados problemas na capacidade de produção, apenas conseguiria entregar uma fração das doses. A Comissão Europeia acusou a empresa de estar a quebrar o contrato, ameaçando recorrer às vias legais.

A AstraZeneca alegou que no contrato não existe calendário para a entrega das vacinas, estando apenas definida uma cláusula que apenas obriga aos "melhores esforços" por parte da empresa para a entrega das doses aos Estados-membros.

#Vaccines: contract between @EU_Commission and #AstraZeneca now published.

➡️More info: https://t.co/ent86LhkiZ - Eric Mamer (@MamerEric) January 29, 2021

No dia 27 de agosto de 2020, a Comissão Europeia assinou um contrato - orçado em 336 milhões de euros - com a AstraZeneca para aquisição de 300 milhões de doses da vacina contra a covid-19 produzida em colaboração com a universidade de Oxford, com uma opção de mais 100 milhões de doses.

Este foi o primeiro contrato assinado por Bruxelas com uma farmacêutica para aquisição de vacinas contra a covid-19 de um total de oito já existentes.

Já esta manhã, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen afirmou numa entrevista a uma rádio alemão que a intenção era publicar o contrato ainda nesta sexta-feira. "Nós queremos publicar o contrato e estamos em discussões com a empresa", sobre as partes do texto que devem ser mantidas em sigilo por razões de confidencialidade.

De facto, o documento (que pode consultar aqui) tem partes rasuradas, em concreto os preços e o custo de produção.

Este é o segundo contrato que a Comissão Europeia publica depois de ter acordado o mesmo com a CureVac, no sentido de tornar mais "transparente" o processo de aquisição de vacinas.