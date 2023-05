Comité Económico e Social Europeu espera "importante marco" com Fórum Social do Porto

epa08665768 European union flags wave in front of the Berlaymont building headquarters in Brussels, Belgium, 13 September 2020. Media reports the European Union is prepared in the event of an unfavorable outcome to trade negotiations with the United Kingdom and is still working to find agreements and solutions but time is running out with only one month remaining to negotiate a trade deal said European Commissioner for Economy Paolo Gentiloni on Saturday 12 September 2020. EPA/JULIEN WARNAND © EPA

Ana Matos Neves, da Agência Lusa 24 Maio, 2023 • 07:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Comité Económico e Social Europeu defende que o Fórum Social do Porto, que decorre no final da semana, será um "marco importante" para a União Europeia (UE) prosseguir as metas para emprego, formação e combate à pobreza.

"Penso que o Fórum Social pode ser um marco importante para mostrar que o caminho tem de ser [feito] em direção aos objetivos do Pilar Europeu dos Direitos Sociais", afirma o presidente do Comité Económico e Social Europeu (CESE), em entrevista à agência Lusa.

Nesta entrevista a propósito do Fórum Social, que decorre na sexta-feira e no sábado no Porto para fazer um acompanhamento dos objetivos acordados na cimeira social de há dois anos, Oliver Röpke diz à Lusa que, "em termos informais, a UE já tomou medidas para a maioria do plano de ação ou para as metas do plano de ação", mas "as propostas ainda não foram implementadas".

"Penso que este é agora o ponto crucial para implementar realmente todas as medidas, porque não basta apenas apresentar propostas", acrescenta o responsável do CESE.

Oliver Röpke indica, por isso, "concordar plenamente com o âmbito principal deste Fórum Social", ao nível das "competências, que são cruciais para os trabalhadores, para os sindicatos, mas também para as empresas, e ainda a utilização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais como alavanca geopolítica".

Organizado pelo Governo português, o Fórum Social do Porto visa reafirmar o papel dos direitos sociais na UE e dar continuidade aos compromissos assumidos na Cimeira Social realizada em 2021, na qual foram adotados objetivos como alcançar uma meta de pelo menos 78% de emprego na UE em pessoas entre os 20 e os 64 anos, garantir formação anual a pelo menos 60% dos adultos e ainda reduzir em pelo menos 15 milhões, cinco milhões dos quais crianças, o número de pessoas em risco de pobreza ou de exclusão social.

Realizada durante a presidência portuguesa do Conselho da UE, a Cimeira Social do Porto de há dois anos reforçou, assim, plano de ação da Comissão Europeia para o desenvolvimento do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, através de uma posição conjunta subscrita pelos presidentes do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia e por todos os parceiros sociais (sindicatos, empregadores e plataforma das organizações sociais).

Este Fórum Social visa, então, avançar nesses compromissos, mas também promover os esforços dos Estados-membros na área da valorização das competências e da aprendizagem ao longo da vida, nomeadamente ao nível da transição digital, bem como reafirmar os valores sociais europeus em termos geopolíticos, numa altura em que se discute o alargamento do bloco comunitário.

Na entrevista à Lusa, Oliver Röpke adianta que "seria muito desejável que, no final [do Fórum Social], houvesse um compromisso, como o da Cimeira Social, com alguns resultados concretos".

Porém, "não sei ao certo o que haverá em termos de resultados tangíveis", admite o responsável, defendendo ser "importante mostrar o compromisso de todas as partes interessadas e dos governos em avançar com a agenda social".

Por essa razão, "mesmo que não haja [compromissos], penso que o debate é útil, oportuno e pode ser também um passo intermédio, depois da última Cimeira Social, agora termos um Fórum Social e vermos se podemos fazer alguma coisa no futuro", conclui Oliver Röpke.

Criado em 1957 e composto por 329 membros, de todos os países da UE, o CESE é o órgão consultivo que representa ao nível europeu as organizações de empregadores e de trabalhadores, bem como grupos de interesse, emitindo pareceres sobre à Comissão, ao Conselho e ao Parlamento Europeu.

Antigo sindicalista, o austríaco Oliver Röpke preside ao CESE desde abril.